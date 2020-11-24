Theranos創辦人涉詐…荷姆斯阻檢方提「奢華證據」

Theranos創辦人荷姆斯試圖阻止檢方提出她生活奢華的證據。（Getty Images）

由於檢方打算在下次審判中，向陪審團指控驗血公司Theranos創辦人荷姆斯（Elizabeth Holmes）的「奢華生活方式」是她進行詐騙 的動機，荷姆斯正在試圖阻止。

荷姆斯律師表示，檢方想要指控荷姆斯收取利益，包括公司資助的豪華旅行，和足以讓她開豪車、租豪宅、買精品的可觀薪水。檢方還想告訴陪審團，荷姆斯要求Theranos雇用的助理，為她處理私人事務、購買昂貴物品。荷姆斯律師在20日提出的一項動議中要求排除這些證據。

荷姆斯律師在文件中說，檢方進一步表示，他們將提供陪審團證據，證明荷姆斯女士與名人、政要和其他權貴人士的關係。律師稱，這份證據清單將用來把荷姆斯描述為一個「出入乘坐私人飛機、登上雜誌封面的億萬富翁」，勢必會引起陪審團的情緒反應和階級偏見。

荷姆斯和前Theranos總裁波瓦尼（Sunny Balwani）被控12項詐欺重罪，被指騙取投資 者數億資金，並欺騙醫師和病人，稱Theranos的儀器只需幾滴血就可以進行全面檢測 ，兩人都否認了這些指控，荷姆斯的代表律師還稱，這起案件不但違憲，也缺乏荷姆斯誤導他人的具體證據。

荷姆斯的律師認為，和許多大企業執行長相比，荷姆斯透過Theranos獲得的利益是小巫見大巫。文件說：「她拿的薪水比Theranos其他主管還低。雖然她擁有Theranos大量股份，卻從來沒有在公司內出售股份，這和檢方認為她蓄意進行詐騙獲利相反。」

司法部表示，荷姆斯案件預定明年3月開審，若被判有罪，她將面臨最高20年刑期和275萬元罰金，可能還要歸還投資者資金。