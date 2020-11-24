教堂濺血 聖荷西2死3傷

嫌犯聖荷西教堂逞凶，刺死兩人刺傷三人。(圖取自CBS)

聖荷西 警局表示，聖荷西市主恩浸信會教堂（Grace Baptist Church）22日晚間發生持刀砍人事件，已釀成2人死亡、數人受傷。這座教堂在寒夜裡收容無家可歸人士。案發地點在市中心400號East San Fernando街，時間約於晚間7時54分。

當警方抵達現場時，警察 找到五名受害者，一名男性成人被害人當場被宣布死亡，一名女性成年受害人則在受傷送往醫院途中身亡。其他三名男性成年受害者被送往當地醫院救治，傷勢嚴重但情況穩定。

聖荷西警局警佐卡馬里約（Christian Camarillo）表示，案件為一名嫌犯刺傷五人，這不是槍擊 案，而是刺殺攻擊，兇手與被害人近距離接觸行兇。調查人員透露，一名男性成年嫌疑犯被逮捕並拘留，身分尚未公布，案件動機也正在調查中。卡馬里約指出，警方正在調查嫌犯動機，檢察官已與約30名目擊者約談，並獲得大量證詞。

警方說，案發時警方和民眾反應迅速，可能是三名倖存被害者受傷嚴重卻情況穩定的原因。有一些勇敢民眾與醫護人員、聖荷西消防人員等積極參與協助，因此讓三人倖免於難。

在通知被害人家屬之後，聖他克拉拉縣驗屍官辦公室將公布死者身分。刺傷案件發生時，教堂內並未在進行任何宗教儀式，僅為收容無家可歸人士避開寒夜。聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）在社交媒體表示，位在聖荷西市第十街的主恩浸信會教堂發生恐怖刺傷案，社區失去兩名居民，大家為在襲擊中受傷的其他三名受害人康復祈禱。聖荷西警局已逮捕一名嫌犯，將隨時更新案件最新進展。

警方表示，這兩名被害人喪命，是2020年聖荷西第40、第41起兇殺案件。若有人能提供訊息，可致電聖荷西警局兇殺案小組(408) 277-5283，聯絡警佐羅維斯、分機3161，或米克爾、分機3272。或致電打擊犯罪熱線：(408) 947-7867。