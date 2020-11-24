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舊金山灣區台灣商會捐1.5萬片口罩

記者李榮／灣區報導
舊金山灣區台灣商會捐贈1萬5000片口罩，給海沃與阿拉米達縣。（周信結提供）
舊金山灣區台灣商會捐贈1萬5000片口罩，給海沃與阿拉米達縣。（周信結提供）

舊金山灣區台灣商會11月23日早上到海沃市低收入社區「Tiburcio Vasquez」健康中心，捐贈給海沃市、阿拉米達縣及健康中心共1萬5000個口罩，由海沃市長海樂德（Barbara Halliday）、阿拉米達縣議長維爾（Richard Valle） 等人代表接收。

經文處長賴銘琪致詞時指出，台灣防疫成效有目共睹，全國2300萬人口，僅有600多個確診及7件死亡病例，是全世界少數人民能在疫情中持續維持正常生活運作的國家，「台灣非常希望能夠將防疫經驗和能量，分享給全世界的好朋友們，幫助大家趕快恢復健康正常生活。」

賴銘琪進一步表示，中華民國台灣到目前為止，已經捐贈5400萬片醫療口罩給84個國家，其中包括對美國捐贈超過1200萬片口罩。光是在北加州、猶他州、內華達州，經文處結合台商會等僑團，總計已捐贈超過100萬片口罩，希望大家持續注意防疫安全，度過一個健康的感恩節假期。

商會會長周信結指出，這是商會的第8次口罩贈送，「Taiwan can help活動透過台美人、台灣商會、經文處、僑委會的密切合作，在美國各個角落推動成功的防疫外交。」

海沃市長海樂德指出，海沃也同樣受到病毒嚴重影響，這批口罩可以協助市民對抗病毒，非常感謝商會及台灣的協助。阿拉米達縣議長維爾也感謝來自台灣的口罩。他強調，大家要遵守防疫措施，才能不讓疫情惡化。

僑教中心副主任徐廣梅也指出，舊金山灣區台灣商會的會員不但事業有成，也積極投入公益，多次捐贈醫療口罩給縣市政府。另外，許多台灣僑團也捐了口罩跟醫療資源給本地機構或政府部門，「今天的捐贈活動就是Taiwan can Help, Taiwan is helping很好的例子。」

捐贈活動由佛利蒙市議員黃潔宜協調安排。另外，包括前商會總會長張秋雄、台灣商會會長謝鎮寬，秘書張嘉周及會計周憶貞等人都參加當日儀式。

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