雙十遍地開花 國慶委員會慶功

金山灣區中華民國國慶委員會慶功，並將於元旦舉行升旗典禮。（記者李榮／攝影）

金山灣區 國慶委員會連續40多年來，每年雙十國慶與元旦都歡慶中華民國的建國與開年，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 ，南灣的雙十慶典雖然還是能在室外舉行，但必須嚴格限制現場參加人數。國慶委員會因而轉為「遍地開花」在多個地點同時舉行，透過網路直播，將活動轉為數位與線上。

為慶祝活動圓滿成功，國慶委員會22日中午在密爾比達一處高爾夫球場舉辦慶功活動，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，以及僑務委員呂玉貞、僑務諮詢委員林美蓮、國慶委員會前主委前主委魏德珍、汪昌泰、秘書長陳立功等僑領都到場致意。

國慶委員會主任委員王進德指出，委員會長期在僑界與主流社會推動慶祝雙十國慶，宣揚自由與民主精神與中華民國台灣 ；每年國慶與元旦升旗，都有很多僑胞與響應。今年因為疫情打亂原本的計畫，再加上疫情持續的變化發展、防疫規定不斷改變，都是舉辦活動很大的挑戰。所幸在所有委員會與義工幫助之下，順利舉行雙十國慶的慶祝，且吸引線上的群眾共同參加，非常有意義。

他表示，由於疫情的特殊情況，尚無法確定元旦升旗活動方式，金山灣區中華民國國慶委員會將會於日後根據疫情，再宣布元旦升旗活動方式。

王進德表示，委員會最重要的活動就是慶祝雙十與元旦。在明年元旦升旗辦完之後，委員會將於下一次召開委員會議時選舉下一年度主任委員。