聖荷西酒吧因應宵禁 再次仰賴外賣

加州宵禁開始，灣區酒吧生意受到影響。(Getty Images)

灣區酒吧與餐廳自本周末開始晚間10時至凌晨5時關閉，這一波的宵禁 正式生效。長達一個月的宵禁，正影響著加州 每個疫情最嚴重層級紫色、必須進行限制重新開放的郡縣，包括康曲柯士達縣、阿拉米達縣、納巴縣、蘇諾瑪縣、蘇拉諾縣、矽谷所在的聖他克拉拉縣。舊金山預計也將重進紫色層級，於未來幾天內實行宵禁。

聖荷西市中心「Old Wagon Saloon & Grill」21日晚間8時37分鐘響提醒顧客，首晚宵禁即將於10時開始，提醒大家保持距離，並要求所有客人於9時30分離店，正式宵禁於半小時後開始。28歲的酒客芮米瑞茲(Rene Ramirez)希望夜晚能晚點結束，他與朋友在漫長一周工作後、來到酒吧放鬆，不想急忙地把酒喝完。

酒吧經理余瑞絲(Sabrina Urias)說，在她看到當地新冠病例數量上升後，已為宵禁的可能性做好心理準備。她說，宵禁可能影響到酒吧夜晚繁忙時段，宵禁之前，酒吧戶外座位周一至周四晚間10時關閉、周五周六則延至11時，「宵禁新規可能引起一些顧客的不確定感和恐慌。」此外，酒吧也不得不再次仰賴外賣訂單，以獲取更多生意。

屋崙「Mad Oak Bar N Yard」老闆庫奇曼(Daniel Cukierman)認為，宵禁對他們來說並不特別緊張，因為酒吧早已決定於晚間10時關店。即便深夜一向是酒吧的熱門時段，但他發現，當入夜時間更晚，顧客會不再謹慎小心。Mad Oak酒吧於9時關閉戶外露臺大門，給顧客一小時喝完酒，並在有維持社交距離 的桌椅上，結束用餐。然而，酒吧近來生意已開始滑落，過去晚間6-7時之間、戶外區通常可容納60-80人，現在排隊人數減少，也不再滿座。