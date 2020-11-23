台秋冬專案防疫增門檻 旅遊業雪上加霜

疫情衝擊嚴重航空與旅遊業。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情持續，強調防疫 的台灣 日前宣布「秋冬專案」，要求即使具有中華民國國籍者返台，也需要有新冠肺炎檢測的陰性證明，實行期間從12月1日啟動起至2月28日（啟程地時間）。雖然防疫是不得不得措施，但旅遊業也暗自叫苦，因為業務情況雪上加霜。

「現在的問題是，inbound、outbound全部都沒有了。美國國內團沒有了，出發的遊客也沒有。」北加州台灣工商會前會長、美加旅遊負責人杜兆明指出，新冠肺炎對於旅遊業衝擊最劇烈，他知道很多同業都已經是表面上「暫時歇業」，但其實未來恐怕也不會復業，「旅遊業的洗牌是一定的。」

他指出，很少公司能夠數個月、甚至一年都沒有營收，而旅遊業就正在面臨有史以來最嚴峻的困境。或許一些財力比較雄厚的大型旅遊公司還能暫時繼續，但小型的旅行社根本沒有辦法維持，「現在大家都在等，只能比口袋的深度與忍耐力。」

杜兆明說，這次台灣的防疫秋冬專案，等於將原本已經非常蕭條的返台旅遊業，再增加了一道門檻，「這項規定對旅遊業絕對是一把刀。」身為旅遊業者，他認為政府政策還是應該要有停損點、要能夠有折衷的配套方案，考量相關產業從業人員的生計。現在入台灣，要求14天檢疫期，還要有三天內拿到的檢查報告才能上機，很多旅客當然就直接放棄行程，「我個人估計，要等到明年5、6月，美國這邊的旅遊業才能稍微有曙光。而台灣那邊？我的配合廠商都已經轉作本地旅遊了，當然那條路能做多久、做多少（業績），那是不知道。」

加加國際旅遊董事長蔡秀美也說旅遊業衝擊嚴重，「我們業績與去年同期大概減少了八成、甚至九成。同業都很辛苦，現在只能看每一家旅遊業者的財務狀態。我們公司40多年是很幸運的，還沒有問題。希望同業都能度過，熬過低谷。」

她表示，疫情之下當然還是有一些機票的訂位，但量比以往少了非常多，連明年所謂「旺季」與「淡季」都現在無法預估。以舊金山台北的機票來說，長榮、華航的票價都很昂貴，商務艙至少是7000多、豪經艙3000元上下，經濟艙也要1700、1800元以上，基本只留下各艙等中最高價的子艙等在賣。不過，因為剛復航的美聯航（UA）經濟艙票價約為1000元，因此也正在觀察華航與長榮的反應策略。