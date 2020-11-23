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台秋冬專案惹議 經文處長賴銘琪：加強釋疑協助僑胞

記者李榮／密爾比達報導
賴銘琪指出，經文處會協助解決民眾的疑惑，並將建議反饋給台北。（記者李榮／攝影）
賴銘琪指出，經文處會協助解決民眾的疑惑，並將建議反饋給台北。（記者李榮／攝影）

針對台灣防疫新宣布的「秋冬專案」，駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪22日指出，政府主要是加強防疫，確保台灣的成果能夠保持。一開始旅客或許會有些不方便，但經文處會盡最大努力協助與宣導。

中央流行疫情指揮中心表示，由於全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續上升，多國單日確診人數屢創新高、台灣境外移入個案也增加，為降低國內社區傳播風險啟動「秋冬防疫專案」，採取強化「邊境檢疫」、「社區防疫」及「醫療應變」等措施。其中與僑胞返台關係最密切的就是要求必須檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才能登機。

賴銘琪表示，很多僑胞對秋冬專案的執行，以及政府的新規定有些疑惑，經文處不但會在線上回答疑惑，也在規畫如何更有效與民眾直接溝通，將資訊完整傳達出去。另外，對於新的規定，部分民眾也有建議與想法，經文處會將僑界意見彙整，再轉回台灣。

他表示，很多民眾不清楚究竟哪裡的檢測才合格、或者哪些醫院才有在做檢測，經文處都希望能夠協助民眾找到正確的資訊。政府的防疫專案規定是希望能夠保護大家，希望大家能諒解。舊金山經文處也由多位台僑醫師等專業人士組成防疫小組，討論應變建議，並於適當時機對外宣布。

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