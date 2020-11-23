我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

牛津新冠疫苗保護力僅70% BBC直言：令人失望

芬太尼奪命 聖他克拉拉縣今年倍增已53例

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
2020年累積至今，聖他克拉拉縣已有53例芬太尼藥劑使用過量死亡案例，遠高於去年的29例。（資料照片）
2020年累積至今，聖他克拉拉縣已有53例芬太尼藥劑使用過量死亡案例，遠高於去年的29例。（資料照片）

聖他克拉拉縣驗屍官辦公室指出，2020年累積至今已有53例芬太尼藥劑使用過量死亡案例，遠高於去年的29例，成長將近一倍。驗屍官辦公室指出，年底前可能還會有更多芬太尼藥劑過量死亡案例，呼籲民眾不要服用來路不明的藥物，如果身邊有人在嗑藥，可以撥打911報案。

聖縣醫檢官喬丹（Michelle Jordan）指出，截至2020年11月20日止，有53例芬太尼藥劑使用過量死亡案例，其中死亡年齡最小僅16歲，最高則是60歲。

她表示，芬太尼死亡人數暴增，令人非常不安及擔憂，尤其大多數死亡案例都是青少年與壯年。

聖縣驗屍官辦公室指出，芬太尼是一種高度成癮的鴉片類藥物，成癮的速度及效用比嗎啡高出100倍，通常會混在假藥或與其他藥物混合使用，許多人服用後都無法被喚醒，呼吸不正常，尤其一個人單獨使用這些藥物，死亡風險相當高。

聖縣行為健康服務部主任科普利（Bruce Copley）表示，納洛酮（Narcan）這類藥物有機會挽救服藥過量的生命，但也要在適時使用才行。聖縣鼓勵全民，如果知道身邊有誰在嗑藥，或是服用來路不明的藥粉、藥丸，可撥打911，同時也保護嗑藥的人的生命安全。

有藥癮的人則可以尋求幫助，聖他克拉拉縣藥物過量預防計畫提供Central Valley 診所（地址：Alexian Health clinic at 2101 Alexian Drive, Suite B, San Jose.），聖縣居民可獲得免費的納洛酮控制自己的藥物，也能參加訓練解決藥癮等課程。須要更多協助，可至聖縣網頁查詢sccgov.org/sites/bhd/info/suts-resources-info/Pages/SUTS-Info.aspx。

編輯推薦

喬丹

上一則

非裔社區費爾摩區35%投川普 支持度最高

下一則

柯瑞所創「有吃有學有玩基金」 屋崙打造遊樂場

延伸閱讀

矽谷擴大防疫 每日檢測3000人 12月起每日5000人

矽谷擴大防疫 每日檢測3000人 12月起每日5000人
灣區單日新增確診1436例 6人死

灣區單日新增確診1436例 6人死
灣區新增1528確診6死

灣區新增1528確診6死
疫情居高不下 聖他克拉拉縣醫院面臨「超負荷」

疫情居高不下 聖他克拉拉縣醫院面臨「超負荷」
灣區新增1178確診、8死

灣區新增1178確診、8死
灣區新增1488例13死

灣區新增1488例13死

熱門新聞

佛奇接受訪問時估計明年下半年，美國人生活可以恢復正常。(美聯社)

疫苗開打前 佛奇：靠這3招保平安

2020-11-20 00:40
州長紐森表示必須採取措施，減緩病毒傳播。（州府直播視頻截圖）

宵禁！加州局部居家令11月21日生效

2020-11-20 00:39
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）

耗資150億、已建450哩 「川普的牆」將戛然而止

2020-11-15 02:00
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友

「港湖女神」閨房曝光！堪比回收場 這塊汙漬嚇壞網友