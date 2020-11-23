芬太尼奪命 聖他克拉拉縣今年倍增已53例

2020年累積至今，聖他克拉拉縣已有53例芬太尼藥劑使用過量死亡案例，遠高於去年的29例。（資料照片）

聖他克拉拉縣驗屍官辦公室指出，2020年累積至今已有53例芬太尼藥劑使用過量死亡案例，遠高於去年的29例，成長將近一倍。驗屍官辦公室指出，年底前可能還會有更多芬太尼藥劑過量死亡案例，呼籲民眾不要服用來路不明的藥物，如果身邊有人在嗑藥，可以撥打911報案。

聖縣醫檢官喬丹 （Michelle Jordan）指出，截至2020年11月20日止，有53例芬太尼藥劑使用過量死亡案例，其中死亡年齡最小僅16歲，最高則是60歲。

她表示，芬太尼死亡人數暴增，令人非常不安及擔憂，尤其大多數死亡案例都是青少年與壯年。

聖縣驗屍官辦公室指出，芬太尼是一種高度成癮的鴉片類藥物，成癮的速度及效用比嗎啡高出100倍，通常會混在假藥或與其他藥物混合使用，許多人服用後都無法被喚醒，呼吸不正常，尤其一個人單獨使用這些藥物，死亡風險相當高。

聖縣行為健康服務部主任科普利（Bruce Copley）表示，納洛酮（Narcan）這類藥物有機會挽救服藥過量的生命，但也要在適時使用才行。聖縣鼓勵全民，如果知道身邊有誰在嗑藥，或是服用來路不明的藥粉、藥丸，可撥打911，同時也保護嗑藥的人的生命安全。

有藥癮的人則可以尋求幫助，聖他克拉拉縣藥物過量預防計畫提供Central Valley 診所（地址：Alexian Health clinic at 2101 Alexian Drive, Suite B, San Jose.），聖縣居民可獲得免費的納洛酮控制自己的藥物，也能參加訓練解決藥癮等課程。須要更多協助，可至聖縣網頁查詢sccgov.org/sites/bhd/info/suts-resources-info/Pages/SUTS-Info.aspx。