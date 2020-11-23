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舊金山垃圾費漲價涉貪腐 網路連署要求退款

記者李晗／舊金山報導
綠源再生的垃圾回收費用連年上漲。（本報檔案照片）
綠源再生的垃圾回收費用連年上漲。（本報檔案照片）

舊金山市府的貪腐案持續擴大。上周聯邦司法部宣布起訴一名垃圾回收公司的前任高管，案件細節中披露了舊金山居民的垃圾回收費用上漲，背後可能涉及貪腐。

一個網路簽名也已經在要求舊金山市府徹查此案，如果貪腐屬實，將要求退還上漲的垃圾費。

舊金山的垃圾回收公司綠源再生（Recology）的前任政府關係經理吉斯提（Paul Fredrick Giusti），是市府貪腐案中的最新被告。他被指利用各種手段「討好」時任市府工務局的局長諾魯（Mohammed Nuru），從而為公司獲利，爭取垃圾回收費用上漲。貪腐的涉及金額高達百萬。

綜合媒體報導，自2017年以來，舊金山的垃圾回收費用持續上漲，且都是市府通過的條例。像是2017年就上漲了14%，後來又追加了5%，2021年也要再上漲1%。聯邦起訴書中也提到「沒有疑心的公眾」一詞，指的就是市府簽訂合同的時候升價，最終支付的也就是納稅人所交的錢。

前第一區市議員候選人、華裔選民教育委員會（Chinese American Voters Education Committee）的行政主任李志威已經在網路上發起簽名，要求市長布里德（London Breed）和市議會全面徹查事件。他表示，如果查出來貪腐細節屬實，即上漲的費用背後是涉及貪腐，那麼就這部分的上漲的費用應該退還，且回收費用的價格也應該回到原來的水平。

李志威表示，華裔選民教育委員會將會負責組織這件事情，徵集簽名，華裔社區居民有權知道真相。因為案件是聯邦司法部起訴，舊金山本地的市府律師、地檢處會否自行展開調查目前不得而知。

深陷爭議的綠源再生公司是與市府簽訂合同的垃圾回收公司。早前公司回應傳媒查詢時發表聲明，表示吉斯提在6月時因為道德標準不符合公司要求，已經被解僱，並且強調公司並沒有因為任何錯誤行為而被起訴，並且會積極配合政府調查。

簽名地址：http://chng.it/5BPV2nPF。

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