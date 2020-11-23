非裔社區費爾摩區35%投川普 支持度最高

舊金山今年投票給川普的選民比四年前多出近一倍，川普支持率最高的地區是費爾摩區。（Getty Images）

舊金山 是民主黨大本營之一，向來以自由派作風著名，但仍有許多共和黨人存在。這點可以從川普 此次總統大選在舊金山的得票數上升可以看出。

數據顯示，川普此次大選在舊金山獲得5萬6329票，比2016年獲得的3萬7688票增加近一倍。但舊金山投票 給白登的人數只比2016年投票給柯林頓（Hillary Clinton）的人數多出不到一成。很明顯，川普明顯在訪谷區（Visitacion Valley）和外米慎區（Excelsior）等藍領階級為主的社區，和擁房率極高的中產階級區日落區（Sunset），獲得許多選民支持。但都沒有費爾摩區（Fillmore）的支持度高。

嚴格來說，費爾摩區是一個歷史悠久的非裔社區，被Fillmore,、Steiner,、Golden Gate and Fulton四條街圍繞著。雖然只有兩個街區大，選民只有565人，但有35.04%的人在此次大選中投票給川普。有趣的是，這也是加州眾議員邱信福（David Chiu）舊金山選民支持度最低的社區之一。他們對許多競爭激烈的提案的投票結果，也與舊金山其他社區不同。

俄裔設計師阿瓦科夫（Georgy Avakov）表示，他前來舊金山時就住在費爾摩區。這是一個由許多低收入居民和前蘇聯老移民組成的社區。他們的政治立場傾向右翼。阿瓦科夫說：「有些前蘇聯時期來美的移民對普亭不屑一顧，但非常欽佩川普。」