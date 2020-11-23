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日落區沿海公路重開 疏導車流？居民熱議

記者李晗／舊金山報導
沿海公路Great Highway禁車之後，曾經舉辦示威活動。（本報檔案照片）
沿海公路Great Highway禁車之後，曾經舉辦示威活動。（本報檔案照片）

疫情之後，舊金山日落區的沿海公路Great Highway就禁止車輛行走，成為了專供行人和自行車手使用的戶外空間。但是因為大量的車流都繞行進入了日落區的居民區內，也就有呼聲要求重開沿海公路，減少居民區內的車輛。

上周末，交通局和日落區市議員馬兆明辦公室召開會議，數百位的居民踴躍參與，熱議沿海公路的未來發展。會議上有提出多種方案，包括重開沿海公路，改為單向車道和人行道並行，或者是永久性改為人行道的方案。

馬兆明此前致信交通局，表示因為沿海公路關閉後，許多車流都在沿海公路旁的居民區街道Lower Great Highway行駛，且「速度不安全」。因此他要求交通局盡快推出措施，疏導車流，否則自己將不會再支持關閉沿海公路。

沿海公路Great Highway位於日落區的海邊，從南一直延伸至了金門公園，長達數哩。在封閉之後，成為戶外樂園的公路就廣受好評，成為了舊金山居民在疫情之中的戶外去處。大量的孩童可以在路上玩耍，行人可以在原本的行車道上健行。6月時的民權示威遊行也直接就在公路上舉行。因此馬兆明的言論一出，也立刻引起熱議。

交通局的發言人表示，會盡快在街道上安裝減速帶，且會在社區會議之後，研究各種方案的實施可能性。馬兆明之前也提及，會聆聽民意的呼聲，也可能採取讓大家投票的方式來決定。

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