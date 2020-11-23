柯瑞所創「有吃有學有玩基金」 屋崙打造遊樂場

金州勇士球星柯瑞和太太艾耶莎創辦的「有吃有學有玩基金」，攜手屋崙學區，非營利組織，在屋崙富蘭克林小學打造全新的遊樂場。（記者劉先進／翻攝）

金州勇士球星柯瑞 和太太艾耶莎（Ayesha Curry）創辦的「有吃有學有玩基金」（Eat. Learn. Play. Foundation），攜手屋崙 學區、非營利組織KABOOM!、CarMax Foundation基金會，在屋崙富蘭克林小學（Franklin Elementary School），打造全新的遊樂場、多用途運動場和花園。預計學生在2021年重返校園後，能開始使用新設備。

遊樂場的設計靈感來自於孩子們的想像力。與非營利機構KABOOM！以往經營的運動計畫一樣，學生將透過繪製他們夢想中的遊戲空間，來參與遊樂場的設計。

柯瑞表示，今年疫情 爆發，所有人都要做出調整，學生們須遠程上網課，無論是學生還是老師，都非常艱難。孩子們懷念學校上課、玩耍的時光，也需要一定程度的身體鍛鍊。孩子的成功和他們獲得推薦的每日體育活動量之間存在著強大的、積極的聯繫。「這就是為什麼我們將玩耍，作為基金會的核心支柱之一。對於那些家庭經濟困難的孩子來說，玩耍往往很難得，因為他們的家庭可能面臨許多障礙，缺乏安全的玩耍場所，學校資源不足。非常興奮地慶祝明年富蘭克林小學將迎來夢想的遊戲空間，學生們可以再次回到遊戲中玩樂。」

屋崙學區表示，數十年的研究以及孩子和家庭的日常經驗說明，遊戲是童年的重要組成部分。獲得高質量的遊戲場所對孩子們的情感、社交和身體健康至關重要。兒童需要遊戲來茁壯成長，尤其是在壓力大的時候。但是，全國有太多的孩子沒有安全的遊戲場所。疫情帶來的孤獨感以戲劇性的方式體現了遊戲空間的真正價值。遊戲場不僅是社區的聚集地，而且使社區成為孩子們能夠茁壯成長的重要公民基礎設施。

富蘭克林校長盧薩•賴（Lusa Lai）說，對學生和教師來說，今年是充滿挑戰的一年，在疫情影響下，要進行虛擬的學習和教學，但他們一直很有韌性，「我們期待再次聚在一起，新的遊樂場、多用途運動場和花園歡迎大家回來，盡情享受運動的樂趣。」