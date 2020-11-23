舊金山動物園大猩猩Zura去世 享年39歲

舊金山動物園大猩猩Zura去世享年39。(圖取自推特)

舊金山動物園 20日宣布，西部低地大猩猩祖拉(Zura)去世。牠於1982年加入動物園大家庭，因有長期消化問題，雖已接受專業治療，但近來病情惡化不敵病魔，享年39歲。

舊金山動物園協會執行長彼得森(Tanya M. Peterson)表示，許多動物園遊客都熟知祖拉。牠擁有美麗出眾的臉龐，以及獨一無二的性格。祖拉在動物園屬於年紀較長的成員之一，生活在不同世代的猩猩族群，包括自長一輩的大型銀背猩猩布瓦納(Bwana)到年輕一代較溫和的銀背猩猩OJ。大家都會想念牠。

祖拉生前生活在動物園開放空間「瓊斯猩猩家族保護區」(Jones Family Gorilla Preserve)。動物園主管表示，祖拉在園區扮演後輩「阿姨」(auntie)角色，但未有自己的後代。

牠於1982年從哥倫布動物園加入舊金山動物園，是哥倫布動物園科拉(Colo)大猩猩的孫女，也是動物園自60多年前開始進行人類護理之下，出生的第一隻大猩猩。動物園工作人員嘗試讓牠參與更多活動，例如吹雪與吹泡泡，牠都非常喜歡。舊金山動物園目前還有四隻西部低地大猩猩，其中一隻是雄性銀背大猩猩，以及三隻成人雌性猩猩。