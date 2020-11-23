一次性補助5000元！阿縣小商業紓困開跑

阿拉米達縣小商業紓困金撥款計畫正式開始申請。符合條件的申請者，可獲得一次性5000元紓困金，不用還款。圖為阿拉米達市華人餐廳為滿足防疫需求，運營戶外就餐。（記者劉先進 ／攝影）

阿拉米達縣小商業紓困金 撥款計畫正式開始申請，30日晚上11時30分截至。符合條件的申請者，可獲得一次性5000元紓困金，不用還款。即使申請過屋崙市府紓困金或聯邦薪資保護計畫（PPP）的補助，也能申請。

華人可點擊網址：https://eastbayeda.org/grants/，網頁能提供中文翻譯申請指引。

阿縣表示，紓困金計畫優先為小型企業、本地企業和新興企業提供補助，以支付疫情 造成的業務中斷費用或必要費用。這些開支發生在3月17日至2020年12月30日間。

申請紓困金的條件為，受疫情影響、位於阿縣境內的企業，不包含未建制區（unincorporated areas）。須同意遵守公共衛生部門的防疫準則，以保持工作場所的健康和安全。雇用1至25名雇員。個體經營者也可申請。持有所在地的有效營業執照，須上傳國稅局W-9表格。業務受到疫情的不利影響。比如因疫情而臨時關閉任意的時間段，裁減一名或多名員工。

紓困金可用於以下方面：商業設施的租金、抵押貸款 和水電費。薪資單（若企業用某個工資單申請聯邦薪資保護計畫成功，該工資單不能用於此次申請，企業耗盡薪資保障計畫撥款後，可再用薪資單申請）。消耗用品、材料、保險等業務費用。個人防護設備、衛生或健康安全設備。企業運營方案過渡到線上所需的數字技術設備，也可申請紓困金。

為符合新的防疫要求，進行業務調整，以滿足業務運營或重新開業的需要，如內部和外部重新設置，包括路邊或店面的取貨和送貨、隔斷、臨時標誌、戶外座位。以鼓勵社交距離，以及其他所需的調整。受贈者應保留所有收據或記錄，縣政府保留審核撥款相關紀錄的權利。

總部不在阿縣的連鎖企業，金融機構、銀行、貸款人，住宅或商業企業的房東、上市公司和非營利實體，都不能申請紓困金。