聖馬刁縣開設移動檢測站 力拚人人都能篩檢

東北醫療中心德利市檢測站提供得來速形式的鼻拭子檢測。（記者黃少華／攝影）

聖馬刁縣社區事務辦公室日前舉辦線上記者會，表示聖馬刁縣正在擴大「新型冠狀病毒」（COVDI-19）檢測 的能力，包括額外的移動測試站，確保每個人都能獲得檢測機會，無論有沒有保險、收入或移民身分如何。

官方資料顯示，有色人種受疫情 大流行影響最大。聖馬刁縣正採取措施減少疫情對弱勢群體的影響，其中就包括向服務不足的社區提供更多的檢測、公共衛生和社會服務資源，而新增檢測機會對減緩病毒傳播起著重要作用。

聖馬刁縣政府副經理梅茨（Justin Mates）表示，聖馬刁縣北部、南部和太平洋海岸都開設了檢測站。其中，最大的是設在聖馬刁活動中心的固定檢測站，提供檢測的時間為每周二至周六上午8時至下午3時，超過18歲的人士均可免費參加。

凡在聖馬刁縣居住或工作且年滿18歲的人士，都可以在聖布魯諾（San Bruno）、半月灣、North Fair Oaks、德利市（Daly City）、東巴洛阿圖（East Palo Alto）等地的各個移動檢測站獲得免費檢測機會。公眾可上網預約，無法上網的人士可前往檢測現場由志願者幫忙註冊並獲得檢測機會。移動檢測站的地點和開設時間，公眾可瀏覽網頁：https://www.smcgov.org/testing。

聖馬刁縣助理衛生總監陳偉江醫師（Dr. Curtis Chan）提醒公眾，在外與人交談時，務必戴口罩遮擋口鼻，避免讓病毒通過飛沫傳播給其他人，有症狀者必須待在家中休息。60歲以上的長者尤其要注意，如果身體出現症狀，需要盡快聯繫醫療健保提供商進行檢測。

東北醫療中心（NEMS）首席醫務長戴伯康（Kenneth Tai）表示，更多的檢測是關鍵性防疫措施之一，有助於及時做好隔離檢疫和接觸者追踪工作。他也提醒公眾戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

東北醫療中心正在德利市、聖荷西和舊金山 兩個中心運營四個檢測站，並且與舊金山市府合作，爭取從12月1日開始在舊金山肖化區開設第五個檢測站。現時，東北醫療中心每天在所有檢測站為大約40人至60人提供檢測，並正在努力提高檢測能力。目前為止已經有5000多人在東北醫療中心獲得了超過6000次檢測。東北醫療中心還為自己的員工提供常規檢測。