訪谷區各族裔代表 支持「黃奕愛公園」命名

各族裔社區代表支持以黃奕愛命名訪谷區康樂場來表達愛心。（記者黃少華／攝影）

舊金山 訪谷區各族裔宗教領袖和社區代表近30人於21日發起社區會議，支持和推動訪谷康樂場（Visitacion Valley Playground）更名為「黃奕愛和平與友誼公園」（Yik Oi Huang Peace and Friendship Park）。除了亞太裔，參加者也不乏白人和非裔 。

華裔長者黃奕愛出生於1930年2月15日，於2019年1月8日在訪谷區康樂場被當時18歲的非裔青年加特隆（Keonte Gathron）暴力毆打至重傷。一直沒能擺脫傷病折磨的黃奕愛，於2020年1月3日離世，終年89歲。訪谷社區希望通過這項命名，推動多種族、多元文化和多代人之間的和平與友誼，改善公園設施，提升社區安全和福祉。

要完成這項更名，還需要走過的程序包括兩次社區會議、舊金山康樂公園部委員會聽證會、市議會同意，需要各族裔社區居民的廣泛支持。更名申請需要到明年1月收集到1000名社區居民的簽名，交給舊金山康樂公園部委員會。至記者截稿時，已有663人登錄網頁www.Change.org/YikOiHuang完成線上簽名，另有100多人在線下親筆簽名。

黃奕愛的孫女余嘉雯（Sasanna Yee）主持了此次社區會議。余嘉雯說，家人正以積極樂觀的態度面對生活，照顧好家庭，她個人將致力推動社區安全和團結相處。

舊金山民主黨協進會主席招霞對公園以黃奕愛命名感到樂觀。她說，黃奕愛在訪谷社區安居樂業數十載，也致力於成為社區大使，伸出友誼之手。如何建立「愛」以減少其他人的痛苦，這是黃婆婆生前的做法，也是公眾應繼續堅持的，以黃奕愛命名訪谷區康樂場非常有意義。

黃奕愛曾是訪谷亞太社區中心聯誼會會員。前會長蘇漢昌回憶，兩人認識了十多年並且相當熟悉。他贊成這項更名，黃奕愛為人和藹親切，在街坊當中口碑很好。

東南社區設施委員陳美玲（Marlene Tran）曾在華埠 教黃奕愛入籍英文。陳美玲表示，黃奕愛以前很大膽，敢於自己一個人晚上坐MUNI公車在訪谷區和華埠之間往來，甚至敢獨自走到66 Raymond Ave.開社區會議，樂於做社區工作。陳美玲肯定黃奕愛的學習和奉獻精神，希望通過這項更名倡導愛心，改善公園設施。