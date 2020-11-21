馬斯克身家直追全球第2富 可望取代蓋茲

Tesla股價連日大漲, 馬斯克的身家也隨之暴升，直追全球第2富的蓋茲，超過蓋茲指日可待。(Getty Images)

Tesla股價 連日大漲，執行長馬斯克 的身家也隨之暴增，直追全球第2富的蓋茲。據「商業內幕」估計，馬斯克只差80億元就超過蓋茲。以Tesla近期的升幅看，馬斯克取代蓋茲的位置指日可待。

Tesla本周的股價連日暴升。16日周一晚，史坦普500指數宣布將於下月21日將Tesla 納入指數之內，因此導致Tesla股價17日大漲。到了18日，投資銀行摩根史坦利著名分析瓊納斯(Adam Jonas)看好Tesla，並且目標股價從360元大幅提高540元，於是Tesla又再次大漲。19日Tesla漲勢不止，中盤一度漲至新高的508.61元，最後以499.27元收盤。

馬斯克持有大量Tesla股票，因此身家連日來大增。17日增至1140億元，18日再增至1200億元。攄商業內幕的計算，截至18日股市收市，馬斯克的身家只差蓋茲80億元。19日，Tesla股價又再漲，馬斯克又有進帳。但蓋茲的微軟這天也漲了0.63%，因此馬斯克的身家又進一步追近蓋茲。

Tesla今年第三季財報利潤達87.7億元，這是連續第五個季度盈利。Tesla第三季汽車付運數量達13萬9300輛，創歷來單季最高紀錄。

摩根史坦利的瓊納斯說，Tesla目前已由一家銷售汽車的公司搖身變成為一家科技公司。科技公司的收入和利潤都是汽車公司難以企及的。Tesla正開始從汽車軟體和服務取得傳統汽車公司無法取得的收入。

Tesla股價，今年初至今已漲了490%。馬斯克的身家除了來自Tesla，還來自他另外兩家公司SpaceX和Boring Co.

馬斯克和蓋茲比拼身家，是矽谷和華爾街的一大話題，因為兩人近來有不少「互動」。蓋茲不久前買了一輛保時捷電動車，而沒買Tesla。馬斯克因此批評蓋茲不懂電動車。最近蓋茲反過來批馬，說馬對疫情的批評「不像話」。馬斯克也不甘示弱，立即反唇相稽，說蓋茲「愚蠢」。