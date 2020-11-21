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幫自己加薪、將父列為員工…律師事務所遭員工盜用百萬

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
律師事務所前辦公室經理艾爾瓦（Johnnell Alva）盜用事務所100萬元，最高將被判12年有期徒刑，將在聖荷西法院接受審訊。（記者江碩涵／攝影）
律師事務所前辦公室經理艾爾瓦（Johnnell Alva）盜用事務所100萬元，最高將被判12年有期徒刑，將在聖荷西法院接受審訊。（記者江碩涵／攝影）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室20日表示，一家律師事務所的前辦公室經理艾爾瓦（Johnnell Alva）盜用事務所100萬元，未經授權就幫自己加薪到41萬元，且還用公司帳目支付薪水給沒有工作的父親。她與父親的建築公司J&J Construction被控重大竊盜、收受贓物和串謀詐騙罪，正接受審訊。最高將面臨12年有期徒刑。

這間律師事務所在金寶市和新港灘（Newport Beach）都有辦公室。艾爾瓦利用各種方式盜用律師事務所的公款，除了未經授權就幫自己加薪到年薪41萬8951元外，同時也用事務所的支票支付她自己的信用卡帳單，用律師事務所的公司信用卡支付她在Amazon上的購物費用及Tiffany珠寶等。

她甚至還將60歲住在桑尼維爾的父親胡安（Juan Alva）列為公司員工，並支付他1萬3800元，但胡安從來沒有在這間律師事務所工作過。

整起事件是律師事務所委託的註冊會計師準備幫公司報稅時發現的。會計師事務所發現，辦公室經理的年薪居然超過30萬元。追查帳目後發現艾爾瓦盜取了公司非常多經費，於是立刻將事件與證據交給律師事務所負責人。

律師事務所負責人立刻向金寶市警局報案，並與聖他克拉拉縣地檢官辦公室合作調查。最後調查發現，艾爾瓦2016至2019年從律師事務所的銀行帳戶開了相當多支票，給艾爾瓦父親的建築公司J&J Construction，案件因此曝光。

艾爾瓦與J&J Construction被控重大竊盜、收受贓物和串謀詐騙罪。艾爾瓦也將在聖荷西法院接受審訊。如果定罪，兩人都將面臨最高12年的有期徒刑。

聖縣檢察官卡薩比安（Daniel Kassabian）表示，忙碌的專業人士通常相當信賴辦公室員工幫助他們營運辦公室。但這些員工卻違反了這樣的信任關係。犯罪的人必須為此付出代價。

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