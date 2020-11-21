涉售隱藏攜槍證 聖縣副警長成洙一遭大陪審團起訴

大陪審團起訴聖縣副警長成洙一。（取材自County of Santa Clara）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室20日證實，大陪審團起訴聖縣副警長成洙一(Rick Sung)。他被指控涉嫌與警長辦公室出售隱藏式攜槍執照、以換取大筆政治競選經費案件有關。成洙一的律師史密斯(Chuck Smith)表示尚未閱讀起訴書，正與檢察官辦公室聯絡了解詳情。聖縣警察 局隊長傑森(James Jensen)8月才被起訴，這次也遭到新起訴書。

律師史密斯上個月證實，成洙一成為新陪審團目標，正在接受調查聖縣警長辦公室出售隱藏式攜槍執照、以換取大筆政治競選經費案件。警長辦公室稱，成洙一現正留職停薪接受調查。

成洙一從警十多年來迅速升遷，曾擔任西谷分局大隊長，後又一路升至聖縣副警長之位。他被起訴成為聖縣警局此次案件中，面臨刑事起訴的最高層級警官。退休 警察嘉西亞(Mark Garcia)認為，這是警徽上的瑕疵，儘管讓人難過，但他並不驚訝。因為警局發放許可證的方式，與其他機構不同。

聖縣警局發出聲明表示，聖縣警局已於20日獲知副警長成洙一被大陪審團正式起訴。他已被留職停薪。警局持續與地檢官辦公室合作。警局也獲悉，警局隊長強森亦被起訴，他於8月份就開始留職停薪。聖縣警局承諾保持最高公眾信任，維護公共安全則是最高優先。

今年8月，聖縣警察強森、律師舒博(Christopher Schumb)、那哈爾(Harpaul Nahal)及商人尼克斯(Michael Nichols)皆因與此案有關被地檢署起訴。

聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)8月時表示，他考量的不是警長授予常規武器許可的多寡，而為是否因錯誤原因發放或拒絕許可證。警長辦公室有兩種方式可發放隱藏式槍枝許可證：一種是發給普通民眾，一種則是發給競選捐助者及特殊人士。申請人是否獲得許可，取決於他們所屬群體。

聖縣警長(Laurie Smith)史密斯本人則並未遭起訴。她今夏曾在大陪審團出庭作證。