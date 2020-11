柏克萊專家：川普雖輸了 但川普主義不會死

柏克萊加大生物倫理學教授歐巴索吉(Osagie K. Obasogie)表示,川普離開白宮後,川普主義不會死,其基礎就是毫不掩飾地呼籲破壞制度規範。(取自柏加大官網)

總統川普 競選連任,敗給民主黨候選人白登。但川普拒絕認輸,認為有大規模選舉舞弊,在多州發起訴訟。32個案件敗訴或撤訴。柏克萊加大生物倫理學教授歐巴索吉(Osagie K. Obasogie)表示,川普離開白宮 後,川普主義不會死,其基礎就是毫不掩飾地呼籲破壞制度規範,以此來抵制更大的社會包容性的政策。

歐巴索吉編輯論文集「川普主義和川普主義的不滿」(Trumpism and its Discontents),匯總13名柏加大教師和學生的文章,由柏加大他者與歸屬研究所(Othering and Belonging Institute)在線上出版。論文集說,川普主義這一政治品牌,是在自我利益的推動下對民主規範的反對。

川普主義,對民主規範不敬

歐巴索吉說,川普主義的一部分內容呼籲,美國 的傳統理想在某種程度上受到少數群體的阻撓。這助長了川普政府在過去四年中提出的許多關於移民、種族關係和經濟的破壞性政策。 川普主義沒有一致的原則或意識形態,是一種基於政府自身利益的做法。對民主規範不敬,為了實現幫助川普及其支持者維持權力的目標,不擇手段。這在一定程度上會走向獨裁主義,頗讓人擔憂。而民主規範變得服從於個人衝動。

歐巴索吉表示,雖然民調機構和媒體傾向於關注沒有大學學歷的男性或郊區家庭主婦支持川普,但把川普送上台的是一個聯盟,不是農村地區單一的支持者群體。很多富人、生活在城區的人投給川普。 「要把川普主義理解為聯盟計畫(coalitional project),它肯定了對世界的某種思考方式。川普主義在背景、教育和就業等方面對抵制進步政策、希望維持現狀的廣泛人群都有吸引力。 」

他認為,川普會離開白宮,但川普主義不會死亡。川普遺產將繼續伴隨美國相當長的一段時間,作為一種政治風格,它的基礎是毫不掩飾地呼籲破壞制度規範,以此來證明促進他者化(Othering)和抵制更大的社會包容性的政策。

川普憑藉社媒,加劇社會分裂

歐巴索吉認為,如果沒有推特和其他形式的社媒,川普不可能上台。他憑藉社媒,加劇社會分裂,在怨氣基礎上製造虛假現實,並將一些人經濟機會的減少,歸咎於其他人的包容。政治虛假資訊存在幾百年,並非社媒創造。然而,川普時代的社媒之所以對民主構成危險,是因為能傳遞資訊,將原本孤立的人群聯繫起來。這些人對現實的感覺是扭曲的。他們覺得自己有害的言論和毫無根據的主張是一個合法社區的一部分,對政府和少數群體有合法的不滿。

他說,當過渡到新政府,須就社會責任和技術深入對話,並明白,不能簡單地依靠個別社媒用戶弄清何為真實與虛假。社媒平台須承擔更大責任保護民主。