金山屋主們留意 房產稅須12/10前繳交

財務官何世豪鼓勵民眾線上交稅。（本報檔案照片）

舊金山 的屋主們要留意了。市財務官（Treasurer）辦公室特別向華裔社區發出信息，年底的繳交房地產 稅的截止日期是12月10日，建議民眾可以選擇網上在線繳交。如果12月10日過後都還沒有交，那麼屋主將會面臨10%的遲交罰款。

財務官何世豪（José Cisneros）表示，居民的健康安全是重中之重，因此今年鼓勵民眾通過線上的方式交房產稅，在家足不出戶就能夠交稅。而且他指出，如果民眾使用電子支票（eCheck）的話，那麼線上繳交也無需手續費。如果是信用卡、儲蓄卡等，則需要交超過2%的手續費。

因為疫情 ，今年4月時的房地產稅已經延遲過繳交期限，但是12月的這一輪則沒有特別延遲。金山的房主大約已經在一個月前收到了房地產稅的繳交通知。何世豪說，現在大約有25%的屋主已經交稅。

線上交稅的方式是：民眾可以先登錄網站，https://sftreasurer.org/property/make-property-tax-payment，然後按步驟交稅。如果需要中文頁面，那麼民眾可以點擊右上角的語言選項，選擇「Chinese(Traditional)」。

同樣在上述的頁面中，民眾也可以找到其他付款方式的信息。像是選擇郵寄付款，或者是前往市政廳（SF City Hall）將稅款放入財務官辦公室指定的投遞箱中。郵寄的地址是：PO Box 7426，San Francisco，CA，94120-7426。市政廳投遞箱的地址則是市政廳大樓旁的Grove街。投遞時間是周一至周五上午8時至下午2時。

此外還有ACH以及電匯的付款方式。詳情同樣可以在上述網站找到。

舊金山每年房產稅收入超過50億元。這些資金將用作本地財政支出，回到舊金山社區中，為學校、急救人員和公立醫院等基本服務提供資金。

因為疫情，目前市政廳的財務官辦公室並不開放。因此現在沒有以往傳統的面對面服務。如果民眾仍然有疑問的話，可以選擇撥打311，會有說中文的專人替民眾解答交稅的相關步驟流程問題。