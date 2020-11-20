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舊金山加大 線上聊疫期壓力調適

記者黃少華／舊金山報導
張懷宇認為公眾面對壓力要給自己冷靜放鬆的時間。（論壇直播視頻截圖）
張懷宇認為公眾面對壓力要給自己冷靜放鬆的時間。（論壇直播視頻截圖）

舊金山加大（UCSF）亞裔健康研究院於19日傍晚舉行「新冠肺炎病疫視像城市論壇」，主題是「疫情下壓力處理之加法與減法」，邀請舊金山加大醫院精神病學系助理臨床教授、執業臨床心理學家張懷宇（Huaiyu Zhang）分享。

張懷宇留學美國，修讀生物學專業，後來轉讀心理病學專業，如今在舊金山總醫院從事心理治療工作，服務受創傷的群體。她表示，自己一邊上班一邊照顧三個孩子，在疫情之下壓力也是相當大。怎樣面對壓力，將壓力轉為成長的機會，是重要的課題。

她表示，公眾過去8個月承受著廣泛的壓力，比如社交隔離、種族歧視、政治分裂、養育孩子。她說，人們對健康的擔憂是重要的問題，疫情不樂觀增加了憂慮，人們害怕被感和病毒引發的種族歧視。

張懷宇說，減法就是關注自己的精力範圍、為計畫做的事情梳理排序、果斷做出取捨；加法則是在關注自己的精力範圍之外，做好疫情下的自我關愛，並培養有意義的發展方向。如果出現悲痛的情緒反應，要給自己空間和時間，給自己靜下來的機會去思考。

舊金山加大醫學中心亞裔健康研究院主任劉雪艷（Diana Lau）主持論壇。她提到，舊金山雖然有大約1萬4000人染疫、156人死亡、近7天住院人數倍增的情況。但比起其它城市，已經做得不錯。亞裔的防疫措施做得很好，雖然死亡率達到38%，但感染率只有12.4%。

劉雪艷認為舊金山亞裔社區的防疫措施做得很好。（論壇直播視頻截圖）
劉雪艷認為舊金山亞裔社區的防疫措施做得很好。（論壇直播視頻截圖）

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