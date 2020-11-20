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疫情反彈 金山學區明年1月25日重啟陷兩難

記者李晗／舊金山報導
金山學區總部門口的示威活動，有人舉著「Open Schools」的牌子。（記者李晗 / 攝影）
金山學區總部門口的示威活動，有人舉著「Open Schools」的牌子。（記者李晗 / 攝影）

舊金山聯合學區本周通過了重啟校園的方案，設定了重啟的日期為2021年1月25日（周一）。但是因為疫情反彈且前景難以預料，所以具體的重啟步伐快慢，也讓各界陷入兩難。

身為家長，同時也是聯合學區職員的招霞（Josephine Zhao）表示，的確現在各方意見都很多，但是她自己認為學區能夠越早重啟越好。

「作為孩子的家長，我覺得網上上課會令孩子的身心發展脫節。」招霞認為，實體上課，讓學生、孩子能夠回到校園、課堂的氛圍當中，對於他們的心理、情緒和社交等等的發展都有很大幫助。

然而，招霞所在的舊金山教職員工會（United Educators of San Francisco）則有不同聲音。工會主席所羅門（Susan Solomon）認為，重啟的規畫固然重要，但是不應該強迫教職工在不情願的情況下回歸校園。

現在有方案則是指出可以使用「混合型」（hybrid）的方式重啟校園，即一部分課程線上、一部分實體。招霞說，可以令一部分願意回歸實體課程的教師和學生回歸。如果有年紀較大、比較有擔憂的老師，則還是可以繼續線上上課。

目前舊金山的私立學校已經有不少實現了重開校園，進行實體教學，公立學校則進度較為緩慢。此前市長布里德（London Breed）和眾多家長更是直接斥責學區官方，認為他們未把重啟一事作為關注重點。

隨後三名學區委員，包括古柯（Stevon Cook）、盧佩思（Gabriela López）和林謙悅則提出方案，設定了1月25日作為重啟日期。但是近期疫情不樂觀，也引起工會和部分家長質疑學區官方的重啟決定。

古柯表示，他們並非是要犧牲安全設定一個重啟日期，這樣的事情絕對不會發生。學區方面也將會設立不同的衛生標準，保證學校的安全重啟，同時市府衛生局也會參與審核校園的衛生環境。

已經有私立學校重啟，但是公立學校的步伐則緩慢。（本報檔案照片）
已經有私立學校重啟，但是公立學校的步伐則緩慢。（本報檔案照片）

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