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省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車

記者李榮／灣區報導
佛利蒙警局的特斯拉Model S。（本報檔案照）
佛利蒙警局的特斯拉Model S。（本報檔案照）

佛利蒙警局試辦用客製化的特斯拉Model S 85電動車執行巡邏勤務，19日向外界公布成果。自2019年3月到2020年4月，顯示試辦成果優於預期，將保養以及油料成本算進去後，發現比過往傳統警車還要來得節省成本。

警方發現，Model S 85電動巡邏車花費的油料成本（充電成本）、保養維修都比傳統的警車更低廉，有助達成原本設定的、2030年前降低55%溫室氣體排放的目標。

警方所提出的樣本顯示，特斯拉警車每年維修與保養成本大概2910元，是之前的一半。而且，電動警車的使用期限可達五年以上，進一步節省預算

就性能來說，特斯拉Model S 85電動警車也超過原本的預期。平均的航行距離約265哩，能夠勝任每天約40到70哩的警車巡邏需求。

佛利蒙警局大隊長華盛頓（Sean Washington）指出，這一年電動警車試行的結果可以看出電動警車實際節省警局的預算，對環境也更為永續且友善。另方面，電動警車的保養時間更好，且節省油料開支，又沒有溫室氣體排放，因此佛利蒙警局也在規畫更近一步擴大電動警車的陣容。

目前為止，佛利蒙警局已經又有兩輛電動車加入巡邏，一輛是2020的特斯拉Model Y，要價5萬7126元，另一輛是2021年的福特油電車ybrid Explorer，購入價4萬8223元。警局表示，新購入的特斯拉Model Y在很多方面都更優於先前的特斯拉Model S。

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特斯拉 預算 電動車

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