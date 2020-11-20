僑委會推多項計畫 協助僑台商搶「後疫情」商機

為輔助僑商、台商減少新冠肺炎（COVID-19）疫情 衝擊，中華民國僑委會推出一系列整合服務方案，對於僑台商的防疫物資、融資紓困 、企業營運，以及子女線上學習等各項需求快速回應，希望協助僑台商化危機為轉機，搶占後疫情時代新商機。

重要措施包括輔導海外信用保證基金推出新冠肺炎紓困方案，幫助僑台商獲得新貸優惠及舊貸展延；開辦線上經貿、科技及華語文等課程；匯整醫療相關廠商資料及訊息；相關措施整合資訊、人脈及資源，鏈結海外僑台商；邀集23所大學推動國際產學合作，提供僑台商跨境便利諮詢；發行經濟電子報，介紹台灣 新興科技資訊，並提供諮詢、產學媒合等整合性服務。

另外也籌辦疫後經濟僑台商線上課程，邀請台灣各領域專家學者，線上講授全球產經最新趨勢、新農業、ICT產業、智慧製造、數位服務轉型等主題，助僑台商疫後經營策略擬定及振興轉型；規畫成立「全球僑台商人才平台」，協助僑台商企業徵才攬才、學生求職就業。

各項協助僑台商方案詳細內容可以參閱僑台商服務專區。https://www.ocac.gov.tw/OCAC/ClassificationNode/List2.aspx?nodeid=4676