我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

僑委會推多項計畫 協助僑台商搶「後疫情」商機

記者李榮／灣區報導

為輔助僑商、台商減少新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，中華民國僑委會推出一系列整合服務方案，對於僑台商的防疫物資、融資紓困、企業營運，以及子女線上學習等各項需求快速回應，希望協助僑台商化危機為轉機，搶占後疫情時代新商機。

重要措施包括輔導海外信用保證基金推出新冠肺炎紓困方案，幫助僑台商獲得新貸優惠及舊貸展延；開辦線上經貿、科技及華語文等課程；匯整醫療相關廠商資料及訊息；相關措施整合資訊、人脈及資源，鏈結海外僑台商；邀集23所大學推動國際產學合作，提供僑台商跨境便利諮詢；發行經濟電子報，介紹台灣新興科技資訊，並提供諮詢、產學媒合等整合性服務。

另外也籌辦疫後經濟僑台商線上課程，邀請台灣各領域專家學者，線上講授全球產經最新趨勢、新農業、ICT產業、智慧製造、數位服務轉型等主題，助僑台商疫後經營策略擬定及振興轉型；規畫成立「全球僑台商人才平台」，協助僑台商企業徵才攬才、學生求職就業。

各項協助僑台商方案詳細內容可以參閱僑台商服務專區。https://www.ocac.gov.tw/OCAC/ClassificationNode/List2.aspx?nodeid=4676

編輯推薦

台灣 紓困 疫情

上一則

舊金山加大 線上聊疫期壓力調適

下一則

省成本 佛利蒙擬擴充特斯拉警車

延伸閱讀

參院民主黨領袖：紓困方案 2黨同意恢復磋商

參院民主黨領袖：紓困方案 2黨同意恢復磋商
三角地區僑委會口罩團購 一波三折終於到貨

三角地區僑委會口罩團購 一波三折終於到貨
i-Taiwan線上介紹領務、移民、經濟、觀光資訊

i-Taiwan線上介紹領務、移民、經濟、觀光資訊
僑委會「健康益友App」 免費線上諮詢

僑委會「健康益友App」 免費線上諮詢
僑委會「健康益友APP」 提供遠距諮詢

僑委會「健康益友APP」 提供遠距諮詢
僑委會華語賽 總獎金$9300

僑委會華語賽 總獎金$9300

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)宣布，與全美連鎖藥房和超市的藥房達成協議，在疫苗面世後，將由藥房向民眾提供免費注射。(美聯社)

美國衛生部：新冠疫苗將可到藥房免費注射 像打流感針一樣

2020-11-13 00:38
雪地上的黑熊。(取自推特)

初雪來臨 黃葉飄落 優勝美地美翻了

2020-11-18 02:05
川普執意修築的邊境牆，很可能在1月20日白登就職後被廢。圖為川普視察「川普的牆」。(Getty Images）

耗資150億、已建450哩 「川普的牆」將戛然而止

2020-11-15 02:00
莫德納(Moderna)的一個疫苗生產工廠。莫德納說，今年底前只能生產2000萬劑，所以年底前只能供少數人接種。(Getty Images)

疫苗產量有限 遠水難救近火 全美未來3個月最危險

2020-11-19 00:24
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

2020-11-19 02:14
Fry's宣布關閉金寶市分店。（取自Google地圖）

灣區Fry's 再關1家 僅存4家

2020-11-16 00:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切