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史丹福研究：染疫住院死者 非裔、西語裔最高

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學醫學院心血管科助理教授羅德里格斯（Fatima Rodriguez）。（史丹福大學提供）
史丹福大學醫學院心血管科助理教授羅德里格斯（Fatima Rodriguez）。（史丹福大學提供）

史丹福醫學院研究發現，全美88家醫院中，近六成新冠病毒住院患者是非裔、西語裔，其中又有53%的非裔、西裔住院病人在院中死亡，較諸其他族裔比例特別高，主因是生活與醫療資源的差異，導致這兩族裔住院率特別高。

這篇研究17日發表在「循環」（Circulation）期刊，由史丹福大學醫學院心血管科助理教授羅德里格斯（Fatima Rodriguez）負責撰寫。

研究以今年1月17日至7月22日，全美88家醫院7868名新冠病毒住院患者樣本為主，數據來自於美國心臟病協會新冠病毒與心血管疾病統計，這項統計名單是以同時擁有心血管疾病及新冠病毒的人為主，名單內的平均死亡率約18.4%。

研究發現，白人患者占樣本數的35.2％、西語裔患者占33％、非裔患者占25.5％、亞裔患者占6.3％。若與美國人口普查局的數字相比，全美的白人占比應有60%、西語裔18.5%、非裔13.4%、亞裔約5.9%。

單看西裔、非裔確診人數，並沒有特別高，但若分析重症到必須住院的人數，就可以發現這兩個族裔的確診患者住院率高達58%，且住院後死亡率又高達53%，則比一般族裔來說高出許多。

羅德里格斯分析，從疫情可以發現，族裔間的醫療資源有相當大差異，而這些問題必須在病人重症到必須住院前就要解決，否則將永遠無解。

研究還注意到，西裔、非裔的新冠病毒住院患者比其他族裔的年齡層年輕，平均年齡分別是60歲、57歲，而白人平均年齡為69歲、亞裔是64歲；西語裔、非裔也有相當多潛在的健康問題，例如非裔患者通常都有肥胖症、高血壓和糖尿病等，也是住院率、死亡率較高的原因。

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