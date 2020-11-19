中天撤照事件 張昭富：民進黨箝制媒體 跟共產黨有什麼差別？

部份人士認為，中天新聞台從密集報導韓國瑜開始，就被政治異己列為剷除的對象。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

針對中天新聞台被不予換照的事件，曾組織美國舊金山灣區韓國瑜之友的韓國瑜之友會長張昭富指出，民主政治最重要就是新聞與言論的自由，「民進黨 這樣箝制媒體，跟共產黨有什麼差別？川普或許也想要關媒體，但川普都關不了。民進黨這樣搞根本是獨裁政權。」

張昭富指出，國家通訊傳播委員會根本沒有公正審查，「這些人還當教授？無恥到極點，不要臉、滑天下之大稽。」他說，中天事件明顯是政治問題，蔡英文 將黑手伸入國家通訊傳播委員會，「奇怪，蔡英文難道都沒想過自己的歷史定位嗎？」

「這樣箝制新聞自由，跟共產黨比，哪一個好？法治隨時在改變，新聞自由在哪裡？」張昭富表示，像他自己過去在台灣 從來沒有加入過國民黨，一直都在看黨外雜誌、參加黨外活動，就是因為認為一黨專制是不對的。現在看到民進黨執政後卻成為獨裁，「我很痛心，口口聲聲的民主與自由到哪邊去了？」

前僑務委員王維也說，從NCC舉行的審查中天電視換照公聽會的過程，就已經看到的是「一群不入流的文化打手」，配合民進黨政府，公開表演一埸「即無知又幼稚的鬧劇」，也讓老百姓親眼看到民進黨政府是如何藉著民主之名扼殺民主，藉著維護新聞自由之名剷除不合意的媒體。

「這其實就是民進黨政府執政的本質，我一點都不會感到意外。」王維表示，自從蔡英文政府執政以來，在內政、外交及經濟等國政上可以說一籌莫展，但是她卻為台灣做了兩件事：第一是濫用職權、浪費公帑，第二就是扼殺民主，剷除異己，「各位想想，一個不真心承認中華民國的人，怎麼會愛護中華民國？所以我們事實上已經可以預計到蔡政府的八年執政，將會以禍國殃民四個字畫上句點。」