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中天撤照事件 李文雄：非關言論自由 而是國安問題

記者李榮／灣區報導
僑務委員李文雄認為，中天的事件「不是言論自由的問題，而是國安問題」。（記者李榮／攝影）
僑務委員李文雄認為，中天的事件「不是言論自由的問題，而是國安問題」。（記者李榮／攝影）

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）審查「中天新聞台」換照申請案，委員會最後以七票全票通過決議撤照，對中天新聞台做出「不予換照」處分。對此，僑務委員李文雄認為，中天被不予換照與言論自由無關，而是因為中天為「敵國宣傳」，不予換照屬於國家安全層級的考量。

李文雄指出，NCC以「7:0」贊同不予換照，相當於「完封」，也就是意見非常一致。事實上，目前全世界的氛圍就是反共、反獨裁中國，就像蔡英文今年能勝選也就是台灣人民反中所凝聚的共識，可是中天卻一直「為中宣傳」，「我認為這些紅色媒體，應該要讓它『銷聲』。」

他表示，蔡衍明多次公開承認自己曾對新聞下指令，而這些指令也當然是中共的意志與指示。台灣當然需要新聞自由，可是所謂言論自由，可不是顛覆台灣的自由，「新聞自由之前，要先確定沒有紅色的影響。我覺得台灣的人民已經覺醒，國家通訊傳播委員的決議其實也就是大部分的民意。」

李文雄表示，台灣究竟是面積比較小的地方，地理位置上離中國很近，沒有辦法容忍敵國、紅色言論在台灣宣傳；這次執政黨應該沒有伸手左右國家通訊傳播委員的決議，而是大家都認同：中天長期以來的報導影響了國安。

記者問李文雄，如果台灣出現宣傳北韓、或者其他共產主義思想的新聞台，是否也應該等同辦理撤照關台？李文雄認為，若是宣傳北韓，應該沒有問題，「因為北韓沒有直接要併吞我們的國家。宣揚理念是一回事，但中國在我心目中，是另外一個國家，而且是一天到晚要滲透台灣、併吞台灣的國家。」

他進一步解釋，言論自由的國家也都有上限，例如美國同樣有「叛國罪」；中天過去很多報導已經屬於「為敵國宣傳」，無法被大眾所接受。

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