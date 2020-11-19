Reid-Hillview機場附近180英畝土地開發計畫 聖縣通過

聖縣議會17日通過Reid-Hillview機場附近共180英畝土地規畫開發案。（翻攝自聖荷西市府網頁）

聖他克拉拉縣議會17日晚間通過Reid-Hillview機場 附近共180畝土地規畫開發案，同時也獲得當地150多名社區成員的支持，未來土地將用做可負擔房屋、娛樂用途、教育事業及商用不動產等開發計畫。

議長查維茲（Cindy Chavez）表示，東聖荷西 居民表達想要開發這片土地的願望，這片土地已經被忽略數十年，如今社區的聲音終於被外界聽見。

2018年查維茲及聖他克拉拉縣議員柯提斯（Dave Cortese）等人投票通過了聯邦航空管理局停止資助Reid-Hillview機場，此舉也使得機場接受最後一次聯邦補助後，將於2031年關閉。這是土地開發案的第一步。

縣府去年開始替Reid-Hillview機場開發案進行社區宣傳，除成立焦點小組外，同時進行兩場研討會、十幾場社區小型講座，最後有達91頁的開發案報告、超過100封支持信函，當地60多個社區領導人支持簽名，許多社區領袖和團體皆認為，Reid-Hillview機場應要重新規畫，因為機場本身不僅有安全問題，也造成當地空氣與噪音雙重污染。

聖他克拉拉縣府表示，Reid-Hillview機場是全美國 為數不多的「活塞引擎（piston aircraft）」機場，飛機的鉛排放量遠超過國家環境空氣品質標準，2008年Reid-Hillview機場在全國3414個機場中，鉛排放量排名第25名，每年排放鉛1279磅。

東聖荷西的華裔居民林沂君表示，很高興縣議會通過土地開發案，希望能加快土地開發的速度，帶動周圍經濟活絡。機場附近已經荒涼許久，除開車經過外，根本不可能停留，成為社區治安死角。