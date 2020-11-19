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退隱3年 前雅虎執行長梅爾復出推新APP

編譯組／矽谷18日電
前雅虎執行長梅爾成立新公司，推出人工智慧通訊錄應用程式。（Getty Images）
前雅虎執行長梅爾成立新公司，推出人工智慧通訊錄應用程式。（Getty Images）

雅虎執行長梅爾（Marissa Mayer）18日宣布成立消費者軟體初創公司Sunshine，推出一個使用人工智慧運作的通訊錄應用程式(APP)。

Sunshine是梅爾卸下雅虎執行長身份後首個投資成立的公司。梅爾2017年以44億8000萬元將雅虎賣給電信公司Verizon。

Sunshine第一個推出的產品是通訊錄應用程式Sunshine Contacts，利用人工智慧來搜尋和整合重複的聯絡人資料、填補不完整的訊息，並持續更新數據。這個應用程式可以與iOS和Gmail通訊錄應用程式做結合，將免費提供給iOS用戶使用。

梅爾說：「基本上，這個應用程式目的在成為替用戶管理通訊錄的大腦。我們認為，通訊錄應該是一個活的，且不斷改變的東西。」

這個應用程式的目的在簡化提供自己通訊資料給他人的過程，或隨時為他人更新自己的通訊資料。例如，它有一項功能可以在你更改自己通訊資料後，發送更新通知給其他有你通訊資料且使用Sunshine Contacts的人。

梅爾說：「處理通訊錄有時讓我很沮喪，我擔心有數千人可能還留有我的Google或雅虎電子郵件地址。」

對梅爾來說，推出消費者應用程式是一種形式的回歸，因為，她過去就是以Google產品負責人的身份在科技業闖出名號。Sunshine共同創辦人托雷斯（Enrique Munoz Torres）是她在Google的舊同事，兩人在Google合作過不少產品，包括現已淘汰的iGoogle。

托雷斯2013年跟著梅爾到雅虎擔任資深副總裁，梅爾表示，他們在雅虎任職的最後一年開始討論Sunshine的基本概念。

Sunshine總部設於巴洛阿圖，已經獲得包括來自Felicis Ventures、Unusual Ventures、WIN Ventures等創投公司約2000萬元資金。

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