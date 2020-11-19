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19號提案 收緊子女及孫子女房產繼承稅率

記者李晗╱舊金山報導
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）
19號提案將改革加州房地產繼承。（本報檔案照片）

今年加州公投中有兩項涉及房地產稅估值。其中15號（重新估值商業地產補貼公立學校）被選民否決。19號則料將獲得通過。19號提案將改革子女和孫子女的房地產繼承，引起華人社區的關注。

19號提案目前的得票率穩定在51%以上，料將會通過。但是最終的仍然需要等待全部選票點算完成和州務卿辦公室的確認。

19號提案涉及的改革有兩方面，一方面是擴大長者等特定人士，在換房子時可以享受的房地產優惠，另一方面則是收緊子女和孫子女在房地產繼承中優惠。

在房產繼承方面，現有的加州法律中子女和孫子女在繼承房產的時候，可以繼續繳交原本父輩或者祖父輩時的較低的房產稅，而無需重新估計。

然而19號提案通過之後，非自住的房產繼承，則需要重新估值，也就是要交和現有市場價值一致的房產稅。也就是說，僅僅只有自住（principle residence）的繼承房產，才能夠維持原本較低的房地產稅率。另外在非房地產的繼承條件中也有收緊。

如果正式通過，19號提案料將在2021年2月16日生效。

另一方面，目前加州55歲以上的長者，在換房子的時候可以享受房地產稅的優惠，即更換房子的市場價值若與舊房子相同或者是更低，那麼該名長者就能夠在搬入新屋之後，享受原本在舊房子的物業稅的稅率。但是這樣的優惠一生只有一次，且換房的縣市範圍有限制。

19號提案通過之後，除了長者之外，嚴重殘疾人士，自然災害受害者（山火等），都屬於上述稅務優惠的範圍。同時以前只能換更便宜的房子，現在是可以換貴房子。但是高出的部分可能要繳納稅款，同時全加州的所有縣市都將打破限制。即只要是加州內的房子更換，都適用於這個優惠。此外，以前只能一生更換一次享受上述的優惠，現在則是可以有三次。

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