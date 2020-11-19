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金山公寓禁菸 市議會再掀娛樂大麻能否豁免攻防戰

記者李晗╱舊金山報導
余鼎昂反對公寓樓禁菸令豁免娛樂用大麻。（本報檔案照片）
余鼎昂反對公寓樓禁菸令豁免娛樂用大麻。（本報檔案照片）

舊金山禁菸措施不斷加強，市議會內又推出新的公寓樓內禁止吸菸令，法案仍然在審理當中。所謂的禁菸令，範圍已經不再局限於菸草，而是涵蓋了大麻、電子菸等。這又掀起了可否豁免吸大麻的攻防戰。

市議會議長余鼎昂提出最新立法，將禁止民眾在舊金山的公寓樓、多單位的住房內吸菸。原因就是在於公寓樓內的不同單位的通風系統相連。如果有人抽菸，那麼這棟樓內的其他單位的住戶都可能會吸到「二手菸」，有礙健康。

余鼎昂表示，這個立法就是保障居民能夠享有呼吸清潔空氣的權利。同時，法案並未有限制獨棟屋（single family home），也就是獨棟屋內的居民則依然可以抽菸。

然而，因為這個禁令包含了大麻，也引起其他議員的擔憂。一直在大麻議題上高調發聲的市議員孟達文（Rafael Mandelman）則表示，娛樂用的大麻在加州已經全面合法化。因此他將提出修訂，將對禁菸令中的大麻部分提出豁免。

但是余鼎昂則反對這項豁免。他只能接受藥用大麻的豁免，而不同意娛樂用大麻的豁免。上周余鼎昂已經在議會中提出了修訂，在這個禁菸令中豁免藥用大麻。孟達文料將提出豁免娛樂大麻。

舊金山政界一直在加大力度禁菸。去年轟動一時的禁止電子菸爭議，引起電子菸公司Juul砸巨資發起公投。但是最後仍然失敗。2018年舊金山同樣立法禁止口味香菸（Flavored tobacco），同樣引起菸草商砸巨資發起公投反對，但是公投結果仍然失敗。

但是政界在大麻的議題上則持續使用較為寬鬆的態度。去年舊金山也立法，在原本禁止吸菸的公園內，豁免了吸大麻。因為許多的音樂節、文化活動都是在公園內舉行，現場吸食大麻的情況普遍。

余鼎昂也即將卸任，這個公寓樓禁菸令也料將成為他在議會中的最後一場硬仗。對於禁菸令中是否豁免大麻的攻防戰，也料將在議會內持續展開。該法案預計在12月初時在議會中表決。

禁菸令的範圍涵蓋了大麻，引起爭議。（本報檔案照片）
禁菸令的範圍涵蓋了大麻，引起爭議。（本報檔案照片）

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