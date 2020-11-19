因應秋冬專案 縣府免費檢測時間長 找私人診所速度快

聖縣雖提供免費新冠病毒檢測服務，不過報告通常得需3至5天才可以獲得，若要取得3天內報告，恐得去診所或生技公司自費加急檢測。（記者江碩涵／攝影）

台灣 中央流行疫情指揮中心將啟動12月1日秋冬防疫專案，要求所有入境及轉機台灣的旅客，登機前須附3天內的新冠病毒核酸檢驗陰性報告。由於目前灣區 各地方政府提供的新冠病毒檢測 都是3至5天才有結果，3天內的報告很難取得，還得配合診所與飛機航班時間，引起僑胞緊張。

南灣主婦林艾容表示，今年6月時將就讀小三的孩子送回台灣讀書，預計今年12月將孩子接回來灣區，機票已經訂好了，在台北隔離14天的防疫旅館也找好了，沒想到突然政府又要求需要3天內的新冠病毒陰性檢測報告。打遍南灣附近所有免費檢測站，發現都沒辦法允諾3天內一定能出報告。

林艾容說，最後只好請家庭醫師幫忙，但因為是期限內的急件，且台灣要求「分子生物學核酸檢測」，不接受一般的「血清免疫學檢測」，特殊報告恐得自費，又是一筆費用。目前還沒檢測因此不知道詳細費用，初估可能要100至150元。

聖他克拉拉縣公共衛生局表示，目前縣內各城市每天都有免費的檢測站，各大醫院也提供免費檢測服務，不過報告通常得需3至5天才可以獲得，無法要求檢測站一定要提供3天內的報告。

聖縣衛生局表示，縣府提供的快速檢測站（rapid testing）的檢測方法則可能不符合核酸檢測的標準，因此縣內的免費檢測站可能無法提供返台民眾3天內的報告，建議有需求民眾還是自行聯絡家庭醫師或診所，檢測時記得出示保險卡，有機會可以降低自費費用。

目前也有幾個生技檢驗所提供自費加急報告，例如位於密爾比達的IgeneX公司及Google X生命科學部門成立的Verily公司，最快24小時可以得到報告結果。不過加急費用較高，得看自己的保險內容及生技公司開出自費專案。另外還有部分Urgent Care或CVS等藥局也提供自費加急的三天內檢測報告。