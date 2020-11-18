親人被綁架威脅匯款 尤利納：詐騙常見手法

聖他克拉拉縣警局西谷分局大隊長尤利納（右上）提醒，許多騙徒針對老年人行騙，佯裝孫輩被綁架，來要錢。（記者李榮／翻攝）

詐騙案件愈來愈多，無所不用其極，庫比蒂諾圖書館基金會線上舉行反詐騙講座，邀請聖他克拉拉縣警局西谷分局大隊長尤利納（Rich Urena）介紹騙徒的典型詐騙手法，以及防範詐騙的方式。尤利納提醒，騙徒手法很多，可能會假裝你我的親人、或者佯裝成警察 、國稅局 （IRS）等政府官員，用各種理由詐騙錢財，民眾一定要特別留心。

尤利納舉例，假冒親人、聲稱被綁架需要錢，就是詐騙常見的手法。很多騙徒其實是亂槍打鳥，利用人性弱點，威脅被害者如果不趕快匯錢，就會傷害被擄走親人。他建議如果收到此類電話，首先是要先確認是否真的發生綁架案，很多時候歹徒只是隨機威脅。

「社交媒體上都有很多資訊。」尤利納提醒，現代人或多或少都使用社交媒體，部分個人的資料或者生活的資訊其實是公開的；因此，如果歹徒確實知道一些資訊以假亂真也不足為奇，最重要還是要先確認是否有綁架事實，並且與警方聯繫。

他表示，其實很多人都被騙過，只是不好意思說出來，也沒有去報案。警局有專門處理詐騙案件的人員，研究詐騙集團 的手法，希望民眾如果碰到詐騙事件，一定要與警方聯繫；而各警局之間也會橫向交流，掌握最新的詐騙動態。

他也提醒，除網路詐騙以外，郵件詐騙、電話詐騙、甚至傳統的上門詐騙都還是經常出現。一些騙徒透過電話，假冒警察或國稅局，要求金錢或者稅務罰款；另外，也有人是假冒水電公司上門聲稱管線破裂，「我們警察、或者國稅局，不會用電話跟民眾要錢的。」

他並指出，不少騙徒為了設立金流斷點、降低被追查的機會，會要求受害者以禮物卡等各種方式付款；建議民眾在支付大額款項時，最好用支票等能夠追查金流的方式付錢。