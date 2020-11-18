台秋冬防疫專案 台人返台也要新冠檢驗陰性證明？

傳出「秋冬專案」將加強邊境管制，即使有中華民國護照與居留證，都需要檢附新冠肺炎陰性證明。（讀者提供）

台灣 再新增一例新冠肺炎 （COVID-19）境外移入確診病例，一名20多歲印尼籍女性移工於檢疫期滿採檢確診。台灣的媒體報導，指揮中心預計於台灣時間18日公布防疫的「秋冬專案」，加強邊境 管理、鼓勵社區擴大採檢。其中，對於海外僑胞影響最大的是，「可能會」宣布未來即使具有中華民國國籍的國人返台，也必須檢附三日內新冠肺炎檢驗陰性證明。

對此，駐舊金山經文處17日指出，還沒有收到具有中華民國護照者也需要檢疫陰性證明的相關配套指示，可能要等到台灣確定發布之後才能確定。

依照媒體報導的「秋冬專案」，大致方向是「邊境、社區、檢驗」三大塊。朝向「陰性證明」、「八大類場所戴口罩更嚴格」、「醫院採檢」等方向加強防疫。其中邊境管理，預料將強化入境的要求。擴大入境者需提出核酸檢測陰性證明範圍。

目前如果是台灣人，或持有台灣居留證的外籍人士，入境台灣不須提出新冠肺炎篩檢的入境證明，也就是目前要求外國人才需要檢附的新冠肺炎陰性證明；然而，未來即使有中華民國護照、或者持有台灣居留證的外籍人士，可能都需提出新冠肺炎的陰性證明才能入境台灣。

不過針對秋冬專案的實習細節，截稿為止台灣方面尚未公布；而駐舊金山經文處也指出，目前尚未收到配套指示，將等到公布後才啟動配合。