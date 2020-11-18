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東灣連續性侵犯 被判刑240年

記者江碩涵／聖他克拉拉縣報導
聖縣連續性侵犯強生（Apollo Johnsen）。（聖縣地檢官辦公室提供）
聖縣連續性侵犯強生（Apollo Johnsen）。（聖縣地檢官辦公室提供）

聖他克拉拉縣地檢官辦公室17日宣布日前逮捕一名逃至多明尼加共和國的連續性侵犯阿波羅．強生（Apollo Johnsen），16日正式定罪並被判無期徒刑。

57歲的強生2005年開始性虐待當時才六歲的女孩，當女孩成長到16歲後，強生在東灣強暴她，受害人直到2016年5月恐慌症發作住院後，才告訴別人她從小受虐的事情，強生2016年6月29日在聖他克拉拉市的家中被捕，2016年11月2日以100萬元交保。

2019年6月強生最後一次出庭，當時法院准他進行三個月的醫療程序，並繼續進行審判。他開始計畫逃亡，2019年9月26日人間蒸發，當時身上帶有16項猥褻、性侵兒童等罪名。

他逃跑後不久，聖縣地檢官辦公室發布通緝。強生後來隱藏在多明尼加共和國的博卡奇卡（Boca Chica），當時一名當地婦女好奇，上網搜尋強生來歷，發現強生是一名被通緝的連續性侵犯，趕緊檢舉報案，強生才被逮捕。強生最後被法官判處長達240年的終身監禁。

這名檢舉成功的多明尼加女性不願透露身分，但她寫信給聖縣地檢官辦公室，上面寫著：不必特別感謝我，我是個母親，我們都不純潔且也常犯小錯，但不可能對這樣的罪行視而不見。

聖他克拉拉縣地方檢察長羅森（Jeff Rosen）表示，傷害兒童的人在社區絕對找不到避風港，從加勒比海的一名母親到執法部門、到聖他克拉拉縣檢察官，所有人都共同努力，將逃亡中的罪犯繩之以法。

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