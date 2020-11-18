新屋含ADU、醫院等禁用天然氣 聖荷西議會12月1日投票

聖荷西市議會12月1日將對「氣候智慧聖荷西」計畫進行投票，很有可能將天然氣禁令擴大至所有建築。（記者江碩涵／攝影）

聖荷西 市府17日宣布在碳訊息揭露計畫（CDP Worldwide）中列為A級名單，達到最新里程碑。市議會12月1日將對「氣候智慧聖荷西」計畫進行投票，未來很有可能將天然氣 禁令擴大至所有建築，包括醫院、附屬住宅單元（ADU）、食品產製設備、生產設備等，對聖荷西城市發展影響將會相當大。

聖荷西市府表示，市議會原定17日要針對「氣候智慧聖荷西」計畫投票，但延至12月1日舉行，計畫若獲得通過，根據現在聖荷西市五年來發展預測，未來聖市的50年溫室氣體排放量將可減少60萬8000噸的二氧化碳排放量。

市長李卡多表示，聖荷西持續在美國 大城市中扮演重要的領導地位，在各種新開發案計畫中擁有全面的電力使用，並為氣候變遷提供永續經營的全球模式，讓每個居民都在氣候變遷緊急事件中有積極的地位。他感謝環保倡議者、創新中小企業以及聯邦資源保護委員會、彭博慈善基金會的合作，積極促進聖荷西的環保行動。

「氣候智慧聖荷西」2018年由聖荷西市議會通過，也是「巴黎協定」的減碳計畫之一，主要戰略是從現在使用燃料的方式過度到可再生能源產生的為止，其中建築的碳排放量約是全部排放量三分之一，僅次於交通運輸業，也因此聖荷西直接禁止新建房屋、建築物使用天然氣，因應「美國城市氣候挑戰」的承諾。

此一計畫將禁止所有新建築使用天然氣，包括原本豁免的醫院、附屬住宅單元（ADU）、食品製造設備等，公用事業和州機構努力配合加州的氣候變化作法，並對現有建築物進行全面電氣化的設備更新。

市府17日宣布全市進入新里程碑，聖荷西列為A級名單，是全球88個城市之一；另外聖荷西也在「氣候智能冠軍獎」（Climate Smart Champions Award）中，獲得水、交通、能源領域的冠軍。