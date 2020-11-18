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夢想生恢復申請 華促會：移民權益重大勝利

記者李晗╱舊金山報導
舊金山華人權益促進會支持DACA的最新判決，形容這是移民權益運動的又一次勝利。（本報檔案照片）
舊金山華人權益促進會支持DACA的最新判決，形容這是移民權益運動的又一次勝利。（本報檔案照片）

川普政府出招暫停「夢想生」（Dreamers）計畫，被美國紐約東區法院的聯邦法官裁定無效。因此現在「夢想生」可以繼續提交新的申請。

舊金山華人權益促進會也支持判決，形容這是移民權益運動的又一次勝利。華促會的項目主任王浩義說，這是無證移民和移民權利運動的又一次勝利。「使用非法手段推進道德上令人厭惡的議程，一直是本屆總統政府的標誌。紐約法官的裁決為DACA申請人和目前的受益人提供了救助。」

所謂的夢想生，指的就是DACA計畫（童年抵美暫緩遣返）下可以留在美國的無證移民。這部分的無證移民，必須通過一定的考試和標準，包括必須在16歲前抵達美國，自2012年起一直居住在美國，就讀于高中或者畢業，沒有嚴重犯罪紀錄且沒有對美國國家安全造成任何威脅的嫌疑。

這一裁決是今年DACA系列政策變化的延續。今年6月，美國聯邦最高法院裁定，川普政府過去一年來欲中止DACA政策的企圖是「武斷而反復無常的」。而到了7月，代理國土安全部部長沃爾夫（Chad Wolf）發布了一份備忘錄，暫停了新的符合條件的DACA申請，並將DACA的續簽期限從兩年減少到一年。然而，由於沃爾夫只是代理部長，其部長的正式任命仍在等待參議院的確認，因此他的DACA新政該備忘錄被聯邦法官裁定無法生效。

華促會移民項目經理吳雨泊說，歡迎法院的決定，並希望確保有資格受益於DACA政策的個人知悉最新的進展。包括華促會在內的舊金山移民服務機構，已準備好為社區內的亞太裔無證青年提供免費的移民預檢和法律轉介服務。

本周五11月20日下午4時，就最近與移民相關的政策動態及其影響，華促會將舉行一場線上分享活動。有興趣參加的社區成員或者您對自身的情況有特別的問題，也歡迎您與華促會移民權益項目聯系，聯系電話：415-761-3222。

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