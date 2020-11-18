紐森撥6200萬 支持「門匙」續運營 防遊民又流落街頭

州長紐森認為需要緊急資金來避免已經住進酒店客房的遊民再度流落街頭。（州長辦公室直播視頻截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）17日晚間宣布，打算立即從加州 州府「災害應急行動帳戶」（DREOA）緊急撥款6200萬元，給擁有「門匙計畫」（Roomkey）項目的縣政府，支持這些項目在向永久性住房過渡的期間，能繼續運營，避免住進汽車 旅館或酒店客房的遊民再度流落街頭。

具體用途如下：

•2400萬元用於Roomkey持續運營，同時為社區制定重新安置計畫，確保不會有人被迫離開Roomkey住所而再度流落街頭；

•3500萬元制定和實施計畫，以租金補貼、個案管理、住房導航、獎勵房東的方式，將Roomkey住所內的人過渡並安置到永久住房。

•300萬元用於與經驗豐富的住房供應商簽合同，部署住房專家，並提供密集的科技援助，制定永久住房計畫。

4月以來，Roomkey利用聯邦紓困法案「CARES Act」和聯邦急難局（FEMA）的資金，為超過2萬2300名遊民和感染新型冠狀病毒風險最高的人提供庇護，例如65歲以上的長者、有潜在疾病者、接觸過病毒但不需住院者。在州府和議會支持下，55個縣及3個部落地區已為上述人群提供1萬6000多個酒店和汽車旅館客房。

紐森說：「這場疫情大流行仍在。我們要用這筆新資金來支持各縣，讓他們繼續執行這救命的關鍵任務。歸根結底，這資金首要目標是保護每個人，包括遊民，免受COVID-19傷害。」

紐森強調，冬季到來和COVID-19病例上升，這筆緊急資金非常必要。此外，州府急於與州議會合作，議會1月復會時，考慮為面臨COVID-19病毒感染風險的遊民提供更長期的解決方案，包括擴大「家居鑰匙」（Homekey）計畫等安置策略。

代表舊金山西區和聖馬刁縣北部的州眾議會預算 委員會主席丁右立（Phil Ting）說：「Roomkey在公衛危機中，為保護最脆弱居民發揮關鍵作用。很幸運加州能够快速反應一些緊急需求。 雖然短期內為Roomkey分配更多資金，但我期待著與州府就減少遊民問題合作討論預算，重點放在投資和長期的住房解決方案上。」