紐森撥6200萬 支持「門匙」續運營 防遊民又流落街頭
州長紐森（Gavin Newsom）17日晚間宣布，打算立即從加州州府「災害應急行動帳戶」（DREOA）緊急撥款6200萬元，給擁有「門匙計畫」（Roomkey）項目的縣政府，支持這些項目在向永久性住房過渡的期間，能繼續運營，避免住進汽車旅館或酒店客房的遊民再度流落街頭。
具體用途如下：
•2400萬元用於Roomkey持續運營，同時為社區制定重新安置計畫，確保不會有人被迫離開Roomkey住所而再度流落街頭；
•3500萬元制定和實施計畫，以租金補貼、個案管理、住房導航、獎勵房東的方式，將Roomkey住所內的人過渡並安置到永久住房。
•300萬元用於與經驗豐富的住房供應商簽合同，部署住房專家，並提供密集的科技援助，制定永久住房計畫。
4月以來，Roomkey利用聯邦紓困法案「CARES Act」和聯邦急難局（FEMA）的資金，為超過2萬2300名遊民和感染新型冠狀病毒風險最高的人提供庇護，例如65歲以上的長者、有潜在疾病者、接觸過病毒但不需住院者。在州府和議會支持下，55個縣及3個部落地區已為上述人群提供1萬6000多個酒店和汽車旅館客房。
紐森說：「這場疫情大流行仍在。我們要用這筆新資金來支持各縣，讓他們繼續執行這救命的關鍵任務。歸根結底，這資金首要目標是保護每個人，包括遊民，免受COVID-19傷害。」
紐森強調，冬季到來和COVID-19病例上升，這筆緊急資金非常必要。此外，州府急於與州議會合作，議會1月復會時，考慮為面臨COVID-19病毒感染風險的遊民提供更長期的解決方案，包括擴大「家居鑰匙」（Homekey）計畫等安置策略。
代表舊金山西區和聖馬刁縣北部的州眾議會預算委員會主席丁右立（Phil Ting）說：「Roomkey在公衛危機中，為保護最脆弱居民發揮關鍵作用。很幸運加州能够快速反應一些緊急需求。 雖然短期內為Roomkey分配更多資金，但我期待著與州府就減少遊民問題合作討論預算，重點放在投資和長期的住房解決方案上。」
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