應管局：金山確診激增 沒必要別外出

林偉浩呼籲市民避免不必要的外出旅行和聚會。（應急管理局直播視頻截圖）

舊金山 從17日起在州府「更安全經濟藍圖」上由黃色層倒退至紅色層。在當天的應急管理局華文媒體圓桌會上，外務特派專員林偉浩（Victor Lim）要求商業和市民採取更嚴格的防疫措施，目的是遏制新冠病例數字快速上升。

舊金山的病例數從1萬1000宗升至1萬2000宗經歷了29天，但是再升至1萬3000宗僅耗時18天。

市長布里德（London Breed）和公共衛生局局長考法克斯（Grant Colfax）已於16日宣布，非必要辦公室必須關閉並轉為遠程辦公、健身中心從原來的25%容量降至10%容量開放運營。林偉浩說，市府早前已暫停室內餐館堂食業務，顧客只能戶外用餐。加上天氣逐漸轉涼，對商業造成很大挑戰。

林偉浩提到，新冠疫苗已經進入第二階段測試，有效反應高達90%，這是一個好消息，但需要更多時間去繼續試驗。

為方便舊金山東南區的市民，原先位於南市場區（SOMA）的新冠病毒檢測 站已從17日起搬遷至Alemany農夫市場。林偉浩說，雖然17日當天下雨，前往Alemany農夫市場檢測的市民依然非常踴躍。他鼓勵市民預先上網登記預約，也有一條隊給沒有預約的市民通過「得來速」（Drive-Through）形式完成檢測，市民還可步行前往檢測。

感恩節即將來臨，市府不鼓勵市民外出旅行或不同家庭的聚會。林偉浩指出，市民如需搭乘飛機外出，應聯繫自己的醫療保險安排檢測。而市府的檢測站是優先為前線醫護人員和社會必要行業員工安排免費檢測。他說，如果必須離開灣區，回來時應自行隔離14天。駕駛車輛時不要跟家庭成員以外的人一起。

疫情指揮中心亞裔事務專員吳毅（Kelvin Wu）展示了市府製作的最新海報，題為舊金山「站在同一陣線」，內容是一起遏止針對亞裔的歧視和仇恨犯罪，仇恨、歧視、病毒、暴力都需要作為「垃圾」被扔進垃圾桶。

吳毅表示，需要讓各族裔都知道，市長布里德也強調，舊金山不允許種族歧視 和仇恨犯罪。他呼籲華人受害者一定要報警，不要怕麻煩，讓警方收集到更多數據，市府才能有更多人力物力去解決問題。

吳毅說，仇恨犯罪不是一時半會杜絕，舊金山市長辦公室、人權委員會、疫情指揮中心跟各族裔社區密切合作，進行更多宣傳活動才能解決。