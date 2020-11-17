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月付350元住豪華公寓？屋崙教師真幸運

編譯組／灣區16日電

屋崙市與學區官員16日宣布，今年將提供當地學區12名教師住房補助，對象包括參加大學教師訓練的新手教師或初任老師。這項試點是屋崙解決當地高漲租金教師住房問題的計畫之一，住房問題長久以來導致雇用教育人員的困難度加大，並且難以長期留任。

羅斯福中學教師史特德(Malik Stead)是受益教師，他獲1萬5000元學年津貼，並居住在屋崙山麓重新整修歷史建築Paloma公寓兩房兩浴住所、自付月租僅需350元。在屋崙，一般要超過1500元房租，才能住得起類似的公寓。屋崙教師經驗最少者年薪4萬7000元、最多約8萬4000元。史特德申請這項住房試點計畫，提供第一年或第二年進入學校與其他老師住房補助。

市府官員表示，屋崙教師住房補助試點計畫目標並非使用納稅者的錢，而是吸引教師到屋崙來，特別是有色人種與較難填補職缺的領域，例如特殊教育、數學和科學。史特德是六名住在屋崙Paloma公寓的新手教師之一，支付房租約佔他每年1萬5000元教師津貼補助的30%。其他六名教師則可獲每月500元津貼。

由於住房補助計畫規模小，在很難聘任到新教師、年長教師退休潮的學區，仍無法發揮影響。灣區許多地方也嘗試建設教師住房，例如舊金山已針對此議題討論多年，但尚未建設完成。教師住房補助計畫所需不只十數人，而是數千人有類似的需求。不過，專家仍樂見屋崙教師住房試點計畫的開啟。

市長薛麗比（Libby Schaaf）在記者會中說，灣區生活費昂貴，教師薪資不足。補助教師住房計畫是解決方案之一。Paloma公寓的前身是傳教士休息寓所，現在則成為高級地中海式社區。這項試點計畫協助市府與學區了解，投資教師住房是否能吸引更多穩定及多元化教師人力。這次試點是由非營利機構與一名匿名捐款人資助了第一年所需經費，加上公寓開發商支持。她期望能籌集足夠資金，未來9年內為112名新教師提供5年住房補助。

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