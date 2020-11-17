阿拉米達縣疫情重回紫色層級 嚴控室內經營、活動

阿拉米達縣目前處於疫情最高危的紫色層級，戶外運營成為選擇。但隨著雨季到來，戶外經營挑戰頗大。（記者劉先進／攝影）

州公共衛生廳16日宣布，阿拉米達縣新冠確診和住院人數在增加，目前處於疫情 最高危的紫色層級，不得室內就餐，零售店的容量被限制在25%，健身房和健身中心只能在室外經營。髮廊、理髮店和個人護理服務可繼續在室內經營，但要有所調整。所有企業、機構都須在18日凌晨12時1分遵守新規。

目前，加州 處於紫色級別的縣有41個。加州要求，任何只在紅層或橙層級別允許的活動須停止。

阿縣將在未來幾天為餐館提供更多指導，告訴業者如何安全的進行戶外經營。 餐廳東主可上網查詢https://covid-19.acgov.org/recovery。目前有面授課程的學校都可繼續上課。但在生效日期 11月18日後不允許學校增開面授課。

阿縣衛生局表示，灣區實施首個新冠疫情的居家避疫令以來，政府部門的行動謹慎，希望尋求機會重新開放經濟。一旦獲准，就繼續開展相關經營。最近，新一波疫情衝擊，速度甚至快過夏天經歷的情況。必須採取措施，限制人們不戴口罩聚集的機會，尤其在室內。以避免醫療系統不堪重負，減少新冠引起的嚴重疾病和死亡，保護一線勞工和醫療條件脆弱的居民。

灣區和世界各地以往對抗疫情激增的經驗顯示，限制活動和聚會，再加上戴口罩，可壓平曲線（flatten the curve）。迅速積極的行動有助拯救生命。為保護公眾健康，地方衛生官員可採取比加州更嚴格要求來限制活動。

阿縣衛生官員莫斯（Dr. Nicholas Moss）表示需要全縣居民和企業再一次迎接挑戰，幫助壓平曲線，感恩節假期呆在家中，戴上口罩，保持至少6呎距離，經常洗手，並注射流感疫苗 。「現在比以往任何時候都需要用這些簡單的策略保護自己、親人和鄰居。 」

屋崙市府表示，市內企業可申請參加彈性街道計畫（Flex Streets），免費申請使用公共路全，包括人行道、停車道和道路，進行戶外運營。網址為www.oaklandca.gov/flexstreets。自6月啟動計畫以來，已有130多家企業通過申請，開展戶外經營。