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成語故事大家說 小朋友線上競賽

記者李榮／密爾比達報導
參賽者以深入淺出的方式，介紹成語的典故與內涵。（記者李榮／翻攝）
參賽者以深入淺出的方式，介紹成語的典故與內涵。（記者李榮／翻攝）

加州中文學校聯合會舉辦的正體漢字文化節「成語故事大家説」學藝競賽，今年因疫情改在缐上舉行，並於當天傍晚舉行頒獎典禮。

會長陳亳蕙感謝參加這場史無前例網上成語說故事比賽的小朋友與家長。她表示，今年雖受疫情影響，無法實體比賽，聯合會排除萬難，讓有意義的成語比賽繼續傳承，「疫情擾亂了我們日常生活，但不能阻擋大家學習的熱情。」

灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅，以及葉雲河、魏德珍、高玉麗、方治欽、毛小苓等多位僑務諮詢委員應邀出席頒獎典禮。閻樹榮還以成語串聯，在致詞中，從一至十，再到千到萬，應用成語：「一本初衷、一如既往、兩肋插刀、三生有幸、四平八穩、五體投地、六神無主、七上八下、九牛二虎、十年樹木百年樹人、千錘百鍊、萬事亨通。」

徐廣梅表示，學習成語很有趣，還可以運用在日常生活中，熟能生巧，自然地流露出文化素養。

成語比賽邀請到三位評審，包括同步翻譯工作者酈如丘、迪安薩社區學院中文系主任劉華馥、灣谷中文學校老師張東明。

參賽者分為幼童組、兒童組、初中組、高中組、親子組，小朋友將深奧的成語，深入淺出地呈現出來，主題包括龜兔賽跑、自相矛盾、引狼入室、愚公移山、畫蛇添足、狐假虎威、亡羊補牢等，大家用創造力和想像力，將成語化作生動活潑的言語及動作，表達給觀眾。

得獎名單如下：幼童組前三名依次為陳絮柔、蕭語彤、粟亦梁；佳作：林紅杉。兒童組前三名依次為王耀霆、宋睿恩、簡嘉筠；佳作：王中晴、劉星雨。初中組前三名依次為潘宇昀、張綺琪、陳孝澤。高中組前三名依次為潘宇雯、王雅宣、陳孝儀。親子組前三名依次為宋睿恩、龔曈雪、呂瑾宜；佳作：王中芸。

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