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聖縣重回紫色…餐廳禁堂食 室內健身房關閉

記者李榮／聖荷西報導
聖他克拉拉縣重回紫色級，好不容易開放的室內健身又必須關閉。（記者李榮／攝影）
聖他克拉拉縣重回紫色級，好不容易開放的室內健身又必須關閉。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，聖他克拉拉縣重新回到「紫色等級」，許多室內活動都再度被禁止，17日凌晨起生效。其中影響最大的就是室內用餐、健身房，以及室內敬拜等活動。而學校的部分，如果已經開放，則仍能繼續開放。

退回紅色等級，室內健身房還能維持10%的來客數。不過進入紫色等級後，室內健身都不得開放；也讓很多健身愛好者與業者叫苦連天。健身房與很多餐廳至今都還沒有恢復元氣，但因疫情，又要再度面臨嚴格的緊縮。

聖縣法律顧問威廉斯（James R. Williams）指出，室內用餐與室內健康中心的關閉是與民眾影響最相關的，但也是為了避免疫情傳播重要的途徑。民眾必須知道，戴上口罩、保持社交距離，是讓大家早日回到生活正軌的方式。

威廉斯也表示，學校開放與否也是社區最關心的面向。依照目前規定，如果學校已經獲准開放，即使進入紫色等級，只要能符合政府的防疫規定，還是能繼續開放、面對面教學，已經在申請之中的小學，則依然在程序審批之中；然而如果還未申請開放的學校，目前暫停，

聖他克拉拉縣議長查維茲（Cindy Chavez）指出，儘速讓學童恢復至學校上課是非常重要的事情，但這需要社區配合，戴上口罩、維持社交距離，減緩傳播。

她並提醒，如果還沒有接種今年流感疫苗的民眾，應該趕緊前往施打，「我們最不想要的就是看到醫院裡出現很多流感病人，並同時又要面對新冠肺炎的病人。」

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