疫情再度惡化 聖縣重回紫色風險

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（左）「強烈不建議」假期期間的旅行，家庭旅行也應該避免。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 再度惡化，州政府宣布包括聖他克拉拉縣等多個地區重新歸類為紫色的風險等級，也就是重回限制最嚴格的等級。聖他克拉拉縣衛生局長柯迪（Sara Cody） 16日召開記者會，呼籲民眾要「非常嚴肅（extremely serious）」面對疫情的快速飆升，並強調在假期時，衛生局「強烈不建議」外出旅遊。

由於新冠肺炎確診病例以及住院人數突增，加州 政府16日宣布聖他克拉拉縣將直接進入「更安全經濟藍圖」裡限制最嚴格的紫色風險等級。規定於11月17日上午12時1分生效，大幅緊縮先前的放寬。

根據更安全經濟藍圖，紫色風險等級代表縣裡社區中的傳播風險「非常廣泛」。而紫色等級也意味著11月17日起，關閉聖他克拉拉縣內所有室內用餐，以及在室內進行活動的健身房、博物館、動物園、水族館、宗教敬拜場所和電影院。購物中心和零售業必須降低來客數到可容人數的25%。

「問題不只是確診案例有多少，而是這數字上升的有多快！」柯迪指出，加州政府的聲明顯示，聖縣進入大流行至今最嚴重的階段，單單16日當天，聖縣就有388個確診案例，「迅速增加的病例和住院人數是整個社區的重要警告，必須要求居民盡一切努力減緩社區裡的病毒傳播。保護我們最脆弱的居民，並拯救生命。」

數據顯示，過去十天內，加州每天確診的病例就增加一倍，是自新冠肺炎大流行以來最快的增幅，而聖縣是進入加州藍圖紫色風險等級41個縣裡的其中之一。

柯迪並且提醒，假期時節即將到來，建議民眾不要離開灣區旅行，因為旅行會接觸許多家庭之外的人，增加感染與傳播的風險。她也在記者會中連續兩次要社區「非常嚴肅（extremely serious）」看待疫情數字的飆升。

她也指出，疫情確診的數字有滯後期，大概是感染後兩周數字才會出現，因此現在社區必須特別小心；尤其是先前的經驗顯示，降低確診人數要花費很長的時間，但確診數字的飆升則可以在很短的時間就出現。