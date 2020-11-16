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佛利蒙增設警分局 黃潔宜籲市民支持兌現政見

記者李榮／佛利蒙報導
黃潔宜（後排右）關心治安，希望推動在北佛利蒙與太平洋廣場廣場增設警分局或辦公室。（本報檔案照片）
黃潔宜（後排右）關心治安，希望推動在北佛利蒙與太平洋廣場廣場增設警分局或辦公室。（本報檔案照片）

佛利蒙市幅員廣大，北接聯合市以及海沃、屋崙等城市，南邊則通向密爾比達與聖他克拉拉縣各城市，但佛利蒙一直只有一個警察局，在沒有其他的警察分局與辦公室的情況下，多少對於警員的調度效率有所限制。代表北佛利蒙選區、佛利蒙第一區市議員黃潔宜今年順利連任，她提出增設分局或辦公室的計畫，希望能加強治安，也減輕警員工作的負擔。

「大家知道近年來灣區治安問題讓民眾極為擔心。光是2017到2019年，佛利蒙的犯罪案件從之前幾年的每年2000多件，增長到每年達3000多件，幾乎增加了三成。」黃潔宜指出，佛利蒙去年開始增加許多竊盜案件，甚至有華人在佛利蒙好市多購物後遭歹徒持槍搶劫，而鄰近的太平洋購物商場這兩年的竊盜事件也層出不窮，都讓人覺得強化治安是刻不容緩的事情。

她也提到，前兩周在北佛利蒙的住宅區發生持槍搶劫恐嚇案，當時是因為有幾十台車在街上賽車，影響居民出入，一位當地居民欲拍下其中幾輛賽車的牌照號碼，沒想到被歹徒持槍搶去手機，行徑非常囂張。

黃潔宜認為，必須加快腳步打擊犯罪，佛利蒙應效法其他城市，規畫增設警分局，例如北佛利蒙，以及太平洋廣場都是可考慮的地點，「有分局或辦公室，不僅對犯罪行為產生遏阻作用，也讓執行任務警員更具機動性。」

黃潔宜解釋，對於警員來說，由於佛利蒙幅員廣大，回總局辦事路途遙遠，導致警察在休息或者吃飯時間，常常只能直接留在車上，「警員長期在車上打報告，也會造成工作傷害，對於脊椎不好。」

另一方面，分析佛利蒙的治安事件可以看出，不少犯罪都是從北邊的屋崙、海沃等地方南下作案；相信如果在北佛利蒙設立警察局，可以在邊界起到嚇阻作用。

黃潔宜呼籲，希望市民們能夠寫信給市議會的議員，表達對於增設警分局提案的支持，並且出席12月1日市議會的線上會議表述意見。市議會的電郵是：[email protected]

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