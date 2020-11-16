僑界青年座談出席踴躍 創業、買房…經驗分享

僑教中心舉辦海外僑界青年座談，很多青年過去沒有到過僑教中心。（記者李榮／攝影）

為鼓勵灣區 的僑界青年積極參與僑社活動，促進青年與僑團互動交流、並且培育僑社青年人才參與僑社，金山灣區僑教中心規畫2020年海外僑界青年座談，15日在南灣僑教中心舉辦。當日邀請多位成功的僑界人士分享經驗，並與青年僑胞餐敘交流。

當天除播放僑務委員會委員長童振源的講話影片以外，也安排多場講座。創業家、科技人胡立民主講「卸下工程師之後的美麗人生，創業在Covid-19時」；前北加州台灣 工商會長、地產經紀蔡瑞聲談「矽谷年輕人，到底要往哪裡」；財務顧問李皓誠介紹「How can I reach FIRE（提早退休Financial Independence, Retire Early）」；眼科醫師（Ophthalmologist） 陳建仁談「放閃吧，我的愛」。

僑教中心主任閻樹榮指出，這次是首次由中心舉辦的海外僑界青年座談，參與者年齡限制在25歲到45歲之間，參加情況非常踴躍，而且有很大一部分的學員是從未到過僑教中心的新面孔，也讓中心接觸不同的族群。許多人是被講者與講題吸引前來，例如胡立民是事業成功的僑領，從工程師到創業上市，現在又轉而進入超市產業，對大家是很好的榜樣；研習主題也觸碰到買房、財務規畫，以及保健等議題。

閻樹榮指出，過往僑委會都會舉辦各式的研習班與參訪團，讓海外青年能在台灣對接、學習，但今年因為疫情，轉而在海外各地舉辦分享座談，希望能幫助青年，也打造向心力。