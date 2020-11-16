服務臨櫃民眾 經文處線上預約秒殺

經文處開放線上預約臨櫃辦理的時段。（經文處提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 至今未能緩和，但還是有面對面親自辦理領務的需求。為提升服務品質、在兼顧防疫 安全與人力的情況下，駐舊金山 經文處透過日前開發的線上預約系統供民眾預約，試辦推出之後，僑胞反應熱烈。經文處11月15日開放12月的時段預約，上線沒多久就已經被登記一空，2021年1月的時段將於12月15日開放登記。

為配合州府與地方政府的防疫措施，駐舊金經文處今年3月18日起對外關閉領務大廳，各項領務案件改採郵寄辦理。而由於新冠肺炎疫情仍然嚴峻，冬季季節性流感到來，更增添疫情的變數，因此還未能完全恢復以往的辦理流程。考量申請人的實際需求後，經文處逐步調整因應方式，10月31日推出線上預約系統，試辦民眾上網預約後，在指定時間臨櫃辦理。

經文處表示，11月預約名額在第一天內就被「秒殺」；12月的名額及時段也是一開放就被登記一空。預計12月15日時將再開放2021年1月的時段供民眾預約。

但經文處也提醒，開放名額有限，如果是要辦理護照換發、出生或結婚證明驗證等可以用郵寄辦理的業務，建議仍暫以郵寄方式進行，將預約名額留給須親自到場的業務（例如簽署授權書，趕辦返國文件等）。也請申請人備妥回郵信封，在臨櫃申請時一併交給承辦人員，經文處會將辦畢的文件郵寄回給申請人。

駐舊金山經文處線上預約系統網址為tecosf.com，經文處提醒，預約僅限「申請」領務案件，「領件」的民眾請勿預約。