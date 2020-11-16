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第3家！聖他克魯茲長照中心爆新冠疫情 17住民、4員工陽性

編譯組／灣區15日電

聖他克魯茲長照中心「Santa Cruz Post Acute」發生新冠疫情。聖縣發言人霍平(Jason Joppin)證實，這是聖他克魯茲縣第三次在長照養護機構爆發新冠疫情。

霍平表示，聖縣衛生服務部門11月7日收到「Post Acute」中心有確診新冠陽性工作人員發現症狀，其他有17名居民、4名員工檢測出陽性。該長照中心最多可容納149名居民。不過，儘管中心名稱相似，聖他克魯茲「Post Acute」與聖縣先前首次新冠疫情爆發的華森維爾「Post Acute」兩次疫情並未有關連。

霍平指出，加州公共衛生部門已於幾天前巡視中心，並採取相關措施，因為其為加州發放執照的長照中心。巡視並不代表工作人員或管理層出錯，而是協助穩定疫情而進行檢查。截至13日，疫情並未有人死亡，但此為新冠病毒在聖縣傳播的又一例。

聖縣先前分別發生在華森維爾「Post Acute」、Live Oak「Maple House II 」兩家長照中心的新冠疫情，都是由一名工作人員感染病毒開始。儘管聖他克魯茲「Post Acute」進行監督篩檢與定期檢測，還是有員工確診。霍平表示，長照中心是高度脆弱人口聚集地，每人都須採取防禦措施以保護自己與他人。戴口罩可發揮強大作用。並且要保持社交距離、避免群聚。群聚是病毒傳播主要來源，包括家庭聚會。

「Santa Cruz Post Acute」發言人克瑞莫(Dan Kramer)表示，中心持續遵守地方與州府規定，並提供居民家人最新確診消息。此外，工作人員也會更新每周情況。在有人確診陽性之前，中心提供個人防護設備，限制非醫療必要訪客進入，也對員工與居民進行症狀與高溫篩檢，盡可能避免團體活動。

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