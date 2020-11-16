舊金山遊民「人口普查」明年1月展開

舊金山將在明年1月展開遊民「人口普查」。（本報檔案照片）

舊金山 的遊民問題全美皆知，但是全市範圍內究竟有多少無家可歸者？兩年一度的遊民人數點算也即將在明年2021年1月展開。

這次的遊民「人口普查 」活動，是聯邦住房和城市發展部（HUD）的規定，每兩年要執行一次。上一次就是2019年1月，當時舊金山點算出來的遊民總人數為8035人，較2017年的點算的7499人上漲一點。

今年的點算方式也引起爭議。月初市府的遊民與支持性局建議將遊民點算的時間從原本的8時至午夜零時，改為清晨的4時至7時。但是這個建議遭到主管點算事務的委員會（Local Homeless Coordinating Board ）的反對。

委員會代表反對的理由中包括：與往年不同時段的點算結果，可能難以進行比較；同時清晨4時的點算可能會減少志願者的參與，以及清晨的時段許多的遊民都可能睡在帳篷內，增加點算難度，造成漏算。最終各方在商議後仍然決定還是回歸晚上8時至午夜零時的點算時間。

一般而言，點算的方式就在在1月的某一天夜晚，大量的志願者將分頭行動，從晚上8時一直到午夜12時，點算舊金山露宿街頭的人和住在收容所中的人的總數。這樣的計算方式也被稱為單一一天固定時段（Point-in-Time）的人數總括。

雖然數據未必能夠真實反映舊金山實際的遊民人數，但是仍然可以從一個時間片段的數字中看出如今的遊民情況。同時遊民人數的增減，也將成為市長布里德（London Breed）在治理遊民問題的成績單之一。尤其是今年搭配疫情 情況，問題將更加複雜化。預計遊民點算完成之後，最終的結果也將在數月之後公佈。